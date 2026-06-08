Masacre en Soledad: Tres muertos y cuatro heridos deja ataque sicarial en barrio Ciudad Bolívar

Un ataque sicarial en un establecimiento comercial de Soledad dejó tres personas fallecidas y cuatro heridas. Dos de las víctimas mortales tenían antecedentes judiciales y las autoridades atribuyen el ataque a la banda 'Los Costeños'.

En la noche de este domingo 7 de junio, un ataque sicarial sacudió el barrio Ciudad Bolívar , en el municipio de Soledad . Sobre las 7:25 p.m., dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron a un establecimiento comercial ubicado en la carrera 8 con calle 46B, donde un grupo de personas departía e ingería bebidas alcohólicas.

El parrillero del vehículo descendió y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y accionó en repetidas ocasiones contra los presentes. La escena se tornó en una lluvia de balas, provocando que los asistentes intentaran buscar refugio desesperadamente. El saldo del brutal ataque fue de tres personas fallecidas y cuatro más heridas de gravedad.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Luis Miguel Alvarado Gómez, de 37 años; Carmelo de Jesús Chueco Escobar, de 41 años; y Ronald Ramón Acosta Gómez, de 44 años. Los lesionados, que fueron trasladados a centros médicos bajo estado crítico, responden a los nombres de Yandris Rafael Gávalo Barceló (35 años), Anderson Acosta Blanquiceth (29 años), Abdala Naissir Morales (40 años) y Aura María Beltrán Pineda (34 años).

Las primeras investigaciones apuntan a que en el sector opera la banda criminal 'Los Costeños', estructura que actuaría bajo el mando de alias Mauricio el Quesero, señalado como jefe de zona. Esta información preliminar sugiere que el ataque podría estar relacionado con disputas entre grupos delincuenciales por el control de la zona.

Asimismo, se confirmó que dos de las víctimas fatales contaban con anotaciones judiciales. Carmelo de Jesús Chueco Escobar tenía dos registros por los delitos de concierto para delinquir y lesiones personales, mientras que Luis Miguel Alvarado Gómez estaba anotado por inasistencia alimentaria. El tercer fallecido, Ronald Ramón Acosta Gómez, no presentaba antecedentes conocidos hasta el momento.

Las autoridades policiales desplegaron un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron en la motocicleta tras perpetrar el ataque. El caso fue judicializado y se está trabajando en la recolección de material probatorio,incluyendo testimoniales y cámaras de seguridad, para establecer los móviles exactos. La comunidad del barrio Ciudad Bolívar se encuentra en shock y temerosa ante el recrudecimiento de la violencia en la localidad.

Este nuevo episodio de sangre evidencia la compleja situación de orden público que se vive en Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla, donde las bandas criminales disputan territorios para el microtráfico y otras actividades ilícitas. Las familias de las víctimas exigen justicia y celeridad en las investigaciones, mientras las autoridades prometen determinar las responsabilidades y capturar a los autores materiales e intelectuales de esta masacre, que ha consternado a la región





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