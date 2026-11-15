Masacres en Colombia 2026: El aumento a 106 casos refleja la crisis de seguridad

Colombia enfrenta 106 masacres en 2026, la cifra más alta de la década. El análisis revela el giro hacia la criminalidad común y la ineficacia de los bombardeos militares.

Colombia registra en 2026 un total de 106 masacres, consolidándose como la cifra más elevada de los últimos diez años según el análisis de Indepaz . Esta escalada en la violencia extrema evidencia un profundo deterioro en la seguridad interna del país. El escenario actual se distingue por una transformación en la naturaleza de los conflictos, donde los grupos armados ilegales priorizan disputas por territorios estratégicos y rentas ilegales.

Disputas Territoriales y Rentas Ilegales

Indepaz aclara que estas situaciones varían considerablemente dependiendo de la región y la metodología empleada. En muchos casos, las masacres son perpetradas por grupos armados que mantienen disputas internas o externas por el control de rutas de tráfico ilícito y actividades mineras ilegales. Estas acciones responden directamente a la lógica de las rentas criminales y no siempre al conflicto armado tradicional.

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Asimismo, se observan cifras significativas relacionadas con el sicariato, entendido como una acción intencional de retaliación, venganza o castigo por situaciones particulares. Un ejemplo claro es la resistencia frente a extorsiones, donde los miembros de la comunidad deciden no acogerse a estos cobros ilegales y pagan el precio con sus vidas. Esta dinámica refleja una criminalidad organizada que opera con independencia parcial de la estructura guerrillera o paramilitar clásica.

Evolución Histórica y Cambio de Paradigma

Al examinar la línea histórica presentada por Indepaz , se observa que durante el gobierno de Duque el número anual de masacres se situó por encima de 90. Posteriormente, bajo la administración de Petro , esta cifra descendió a 78. Sin embargo, si se mantiene la proyección basada en los primeros días del actual gobierno de De la Espriella , se prevé cerrar el año con más de 100 masacres.

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Este incremento sostenido indica que no se trata del fenómeno del pasado reciente. A diferencia de finales del siglo XX y principios del XXI, donde las masacres estaban vinculadas a la lógica de los paramilitares y la reacción guerrillera, hoy el fenómeno se asocia cada vez más a la criminalidad común y organizada. Regiones como el norte del Cauca muestran disputas graves entre grupos, mientras que ciudades como Barranquilla y Cúcuta experimentan actividad sicarial directa y conflictividad criminal desvinculada de los grupos armados organizados.

Crítica a la Estrategia de la Fuerza Pública

El análisis cuestiona la eficacia de la respuesta de la Fuerza Pública , señalando una división entre la labor policial urbana contra el robo y extorsión, y las acciones militares contra grupos armados. En centros urbanos como Bogotá y Cali , se ha registrado una disminución en hurtos y extorsiones gracias a las acciones policiales. No obstante, la respuesta militar ha tenido una lógica predominantemente escenográfica, basada en el anuncio de bombardeos y el uso de bombas de alto calibre.

Este dispositivo, aunque mediáticamente impactante, resulta ineficiente frente a la nueva metodología de los grupos armados. Estas organizaciones ya no realizan operaciones de hostilidad directa contra batallones o tomas de población convencionales. En su lugar, emplean drones y ataques explosivos dispersos, caracterizados como una operación avispa con baja capacidad organizativa pero alta capacidad destructiva. Los bombardeos no se corresponden con las zonas de mayor hostilidad, fallando en su objetivo disuasivo.

Bombardeos, Víctimas y Aumento de Homicidios

La ineficacia de la estrategia de bombardeos se mide en cifras trágicas y concretas. Lo que está pasando desde el punto de vista de los indicadores de violencia revela que estos ataques han producido centenares de muertes en lo que va de este año. Se contabilizan específicamente 69 muertos en bombardeos, incluyendo un número considerable de niños entre las víctimas. Estos resultados contradicen la narrativa de eficacia militar.

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En los tres primeros meses del gobierno actual, ya se han reportado más de 3.000 homicidios, además de ataques que han causado la muerte de numerosos miembros de la Fuerza Pública . Se han contabilizado cerca de 300 casos de terrorismo, evidenciando que la dispersión de la violencia y el uso de tecnología explosiva representan una amenaza real y no resuelta por las actuales tácticas militares.