Masiva falla eléctrica afecta al 70% de Cartagena

Una falla en el sistema de transmisión nacional ha dejado sin energía al 70% de Cartagena, afectando también el suministro de agua potable. Las autoridades trabajan en la normalización del servicio.

Una extensa falla en el sistema de transmisión nacional ha sumido al 70% de Cartagena en una interrupción del servicio de energía eléctrica desde las 6:20 a.m. de este 24 de abril.

La situación, que afecta a múltiples sectores de la ciudad, es consecuencia directa de la salida de operación de varias subestaciones de distribución, según confirmó el alcalde Dumek Turizo. El origen del problema se ha identificado en una falla dentro del sistema de transmisión nacional, y el Centro Nacional de Despacho (CND) ha confirmado la incidencia en esta infraestructura crítica. Inmediatamente después de detectarse la falla, se activaron los protocolos de contingencia establecidos para este tipo de emergencias.

Actualmente, equipos de la empresa de energía eléctrica Afinia están trabajando en estrecha colaboración con el CND para ejecutar las maniobras necesarias para la normalización del sistema eléctrico. Estos esfuerzos se centran en la infraestructura a cargo del transportador de energía, y se espera que la coordinación entre ambas entidades permita una pronta recuperación del servicio.

La Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de Afinia ha asegurado que se mantendrá informadas tanto a las autoridades locales como a los ciudadanos sobre los avances en las operaciones de restablecimiento de la red, basándose en los reportes proporcionados por el CND. La magnitud de la falla ha generado preocupación entre los habitantes de Cartagena, quienes se enfrentan a la interrupción de sus actividades cotidianas y a posibles inconvenientes en diversos servicios.

La empresa Afinia ha instado a la población a mantener la calma y a seguir las indicaciones de las autoridades mientras se trabaja en la solución del problema. Se espera que la complejidad de la falla requiera un tiempo considerable para su completa resolución, por lo que se pide paciencia y comprensión a los usuarios. La situación también ha afectado otros servicios esenciales de la ciudad, como el suministro de agua potable.

La interrupción del servicio eléctrico ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento del acueducto de Cartagena, gestionado por Aguas de Cartagena (Acuacar). La falta de energía ha provocado la detención de los equipos que componen la infraestructura de distribución hídrica, lo que ha generado modificaciones en las métricas de servicio y, potencialmente, afectaciones en el suministro de agua a diferentes zonas de la ciudad.

Acuacar ha informado a los ciudadanos sobre la situación y ha advertido sobre posibles bajas presiones o interrupciones temporales en el servicio de agua potable. La empresa está trabajando en coordinación con Afinia para restablecer el suministro de energía a las instalaciones del acueducto y así poder reanudar las operaciones normales.

Se ha establecido un plan de contingencia para minimizar el impacto en el suministro de agua, incluyendo la optimización de los recursos disponibles y la priorización de las zonas más críticas. Acuacar ha solicitado a la población utilizar el agua de manera responsable y evitar el desperdicio durante este período de emergencia.

Además, se ha habilitado una línea de atención al cliente para atender las consultas y reportes de los usuarios. La empresa ha reiterado su compromiso de mantener informada a la comunidad sobre la evolución de la situación y los avances en la recuperación del servicio de agua potable. La coordinación entre Afinia y Acuacar es fundamental para garantizar una respuesta eficiente y minimizar las molestias a los ciudadanos.

Se espera que, una vez restablecido el suministro de energía, el acueducto pueda recuperar su funcionamiento normal en un plazo razonable. La situación pone de manifiesto la interdependencia de los servicios básicos y la importancia de contar con sistemas de respaldo y planes de contingencia para hacer frente a situaciones de emergencia. El alcalde Dumek Turizo ha declarado el estado de emergencia en Cartagena debido a la magnitud de la falla eléctrica y sus consecuencias en otros servicios esenciales.

Se han activado los protocolos de emergencia a nivel municipal para coordinar las acciones de respuesta y brindar apoyo a la población afectada. El gobierno local está trabajando en estrecha colaboración con Afinia, Acuacar y el CND para agilizar la normalización del servicio eléctrico y del suministro de agua potable. Se han establecido centros de atención para atender las necesidades de los ciudadanos y brindar información actualizada sobre la situación.

El alcalde ha instado a la población a mantener la calma y a seguir las indicaciones de las autoridades. También ha anunciado que se realizará una investigación exhaustiva para determinar las causas de la falla en el sistema de transmisión nacional y evitar que se repita en el futuro.

Se espera que la investigación revele posibles fallas en la infraestructura o en los protocolos de mantenimiento, y que se tomen las medidas correctivas necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de invertir en la modernización de la infraestructura eléctrica y en la diversificación de las fuentes de energía.

Algunos expertos han sugerido que la dependencia de una única fuente de energía hace que la ciudad sea vulnerable a fallas de este tipo. El alcalde Turizo ha manifestado su compromiso de trabajar en la búsqueda de soluciones a largo plazo para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico de Cartagena.

La recuperación total del servicio eléctrico y del suministro de agua potable podría tomar varias horas o incluso días, dependiendo de la complejidad de la falla y de la eficiencia de las labores de reparación. Se pide a la población mantener la calma y la paciencia mientras se trabaja en la solución del problema





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cartagena Falla Eléctrica Afinia Acuacar CND Interrupción De Energía Suministro De Agua

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Libertadores en Cartagena: una oportunidad histórica que la violencia no debe empañar“Apostarle al deporte como motor de desarrollo no solo es conveniente, sino necesario…”.

Read more »

Descuento del 70% en el Peaje La Punta para Residentes y Productores de SantanderLa Gobernación de Santander abre convocatoria para un descuento significativo en el peaje La Punta, beneficiando a residentes, productores, comerciantes y transportadores de la zona. El objetivo es aliviar la carga económica y fomentar la movilidad en la vía hacia la Mesa de Los Santos.

Read more »

Importante anuncio sobre obras en la avenida 68 en Bogotá: tramo crucial superó el 70 %Este punto es fundamental para la movilidad en el noroccidente de la ciudad.

Read more »

Nueva jornada de vacunación masiva en Cartagena: fechas y biológicos disponiblesEl objetivo de la jornada es aumentar las coberturas de vacunación en Cartagena hasta el 95%. Esto es lo que debe saber.

Read more »

Falla Eléctrica Masiva Deja Sin Luz a Cartagena, Incluido el Centro HistóricoUna falla en el sistema eléctrico ha provocado un apagón generalizado en Cartagena, afectando al Centro Histórico y a varios sectores de la ciudad. Afinia, filial de EPM, trabaja para restablecer el servicio.

Read more »

Falla Eléctrica Masiva Deja Sin Luz al 70% de CartagenaUna grave falla en el sistema de transmisión nacional ha provocado un apagón que afecta a la mayoría de la ciudad de Cartagena, generando inconvenientes en diversos sectores y afectando el suministro de agua potable. Afinia y el CND trabajan para restablecer el servicio.

Read more »