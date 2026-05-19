Massacre en Ocaña: six people killed and new evidence points to ELN's front Camilo Torres Restrepo

La masacre en las vías de la provincia de Ocaña ha sido confirmada por el alcalde Alberto Galán y a Yulixa Toloza, la mujer desaparecida tras una operación en Bogotá. Las primeras investigaciones apuntan que el frente armado Camilo Torres Restrepo del ELN está obligado en este hecho criminal.

La masacre de seis personas en las vías de la provincia de Ocaña , que ha generado un sentimiento de miedo y zozobra entre las comunidades campesinas , se ha convertido en uno de los últimos ejemplos de violencia en la región.

Según el alcalde Alberto Galán, la mujer desaparecida Yulixa Toloza ha sido asesinada. La Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, ASUNCAT, y toda su banda adscrita a la Unidad Nacional de Protección han sido aludidos en las investigaciones. Según el coronel Jorge Andrés Bernal, el comandante del comando de Policía en Norte de Santander, se están adelantando las pesquisas pertinentes para determinar los hechos y los responsables de esta masacre que ha enlutado a varias familias en el departamento





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