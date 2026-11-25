El programa MasterChef Celebrity Colombia enfrenta un nuevo reto junto a ABACO para reducir el desperdicio de alimentos y combatir la desnutrición infantil en el país con recetas nutritivas.

El programa de televisión MasterChef Celebrity Colombia ha anunciado un cambio de enfoque significativo para su próxima emisión. Mañana jueves 26 de noviembre, la competencia culinaria introducirá un desafío especial diseñado para destacar la urgencia de reducir el desperdicio de alimentos en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa se lleva a cabo en estricta colaboración con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, conocida por sus siglas ABACO. El objetivo principal de esta alianza es demostrar de manera práctica cómo es posible aprovechar productos agrícolas que, por razones comerciales o estéticas, terminan siendo descartados antes de llegar a los consumidores finales.

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El Desafío Culinario y su Propósito Social

Los participantes del concurso se enfrentarán a una prueba técnica inédita que requiere creatividad y conciencia social. Deberán preparar platos nutritivos utilizando frutas, verduras y otros productos que no cumplen con los estándares comerciales de tamaño, forma o apariencia física. A pesar de estas imperfecciones visuales, los alimentos mantienen todas sus condiciones necesarias para el consumo humano seguro.

El reto busca desmitificar la idea de que la calidad nutricional de un producto depende exclusivamente de su estética exterior. Los concursantes tendrán la oportunidad de mostrar al público que la apariencia no determina el valor intrínseco de la comida, promoviendo así un cambio de actitud en la sociedad frente al desperdicio gastronómico.

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La Crisis Alimentaria en Colombia

Esta competencia se enmarca en un contexto nacional alarmante donde dos problemas graves se contraponen. Cada año se pierden o desperdician cerca de 9,7 millones de toneladas de alimentos en Colombia. Paralelamente, existen 432.953 niños y niñas menores de cinco años que padecen desnutrición crónica, lo que afecta su desarrollo físico y cognitivo.

Según los datos recopilados por el Departamento Nacional de Planeación, la mayor parte de este desperdicio, aproximadamente 3,95 millones de toneladas, ocurre durante la etapa de producción agropecuaria. Las frutas y verduras concentran el 62 % de estas pérdidas, lo que resalta la necesidad urgente de intervenir en esta cadena de suministro específica.

La Respuesta Organizativa y Estadística

Para hacer frente a esta situación, ABACO impulsa el programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas, conocido como REAGRO. Esta iniciativa trabaja directamente con los productores para rescatar alimentos que, debido a excedentes de cosecha o condiciones comerciales no aptas, podrían quedarse en el campo sin llegar a los consumidores.

Actualmente, el programa recupera 13.267 toneladas de alimentos al año en 126 municipios de 15 departamentos. Esta operación cuenta con la participación activa de 3.991 agricultores colombianos que colaboran para garantizar que los productos en buen estado sean distribuidos a quienes más los necesitan.

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Impacto en la Comunidad y Futuros Pasos

>Desde su creación, el programa ha logrado recuperar más de 71.600 toneladas de alimentos. La red integrada por 26 Bancos de Alimentos distribuye anualmente 55.091 toneladas de comida, beneficiando cada día a más de 1,6 millones de personas en todo el país.

De este total distribuido, las frutas y verduras representan el 30 %. Esta contribución es vital para asegurar el acceso a productos que aportan nutrientes esenciales para la salud y el desarrollo adecuado de la población vulnerable.

La transmisión del especial se realizará a las 8:00 p. m. por la señal principal del Canal RCN y a través de su aplicación móvil. Esta plataforma permitirá llegar a los hogares colombianos y fomentar mejores prácticas de compra y aprovechamiento de alimentos en las rutinas diarias de las familias.

Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de ABACO, enfatizó la importancia de esta alianza estratégica. Señaló que detrás de cada alimento recuperado está el esfuerzo de los agricultores y la oportunidad de contribuir a la nutrición de quienes más lo necesitan, demostrando que todos pueden ser parte de la solución contra la desnutrición.