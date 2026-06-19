Matan a tiros a "Orlandito" en Costa de Oro: la Policía vincula el homicidio al narcotráfico

Orlando Miguel Pacheco Borja, alias "Orlandito", fue asesinado a tiros por tres hombres en motos en la zona rural de Montería. Las investigaciones preliminares apuntan a un posible vínculo con actividades de tráfico de estupefacientes, mientras autoridades solicitan la colaboración ciudadana para esclarecer el caso.

En la madrugada del miércoles, en el sector de Costa de Oro, una zona rural de Montería que colinda con el municipio de Cereté, se consumó un cruento asesinato que ha sacudido a la comunidad local.

Orlando Miguel Pachec​o Borja, conocido en los entornos delictivos bajo el alias "Orlandito", fue abatido a tiros por tres individuos que se desplazaban en motocicletas. Según los testimonios recabados por la Policía, los agresores interceptaron a la víctima en una carretera de tierra y, sin mediar diálogo, le dispararon repetidamente antes de huir del lugar.

La víctima recibió al menos cuatro impactos balísticos que ocasionaron su muerte al instante, tal como lo confirma el informe preliminar de los peritos que realizaron la inspección del cadáver en el sitio del ataque. Los residentes de la zona, alertados por los sonidos de los disparos, contactaron de inmediato a las fuerzas de seguridad, lo que permitió una rápida movilización de unidades judiciales que acordonaron el área y aseguraron pruebas fundamentales para la investigación.

Las primeras líneas de indagación de la Policía del Departamento de Córdoba apuntan a una posible vinculación del homicidio con el narcotráfico. Los funcionarios señalaron que, aunque la hipótesis del tráfico de estupefacientes resulta predominante, no se descarta la existencia de otras motivaciones que hayan podido desencadenar la agresión.

En tanto, los investigadores se encuentran en la fase de recolección de testimonios de testigos presenciales y de revisión exhaustiva de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, con el objetivo de rastrear la ruta de escape de los presuntos asesinos y determinar la identidad de los responsables. El cuerpo de Orlando Miguel Pacheco Borja fue trasladado a la Unidad de Medicina Legal para la realización de la autopsia y la recopilación de pruebas balísticas, procesos esenciales para la posterior acusación judicial.

Ante la gravedad del hecho y el impacto que ha generado en la comunidad, las autoridades han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda contribuir a esclarecer los hechos. Se ha activado un canal de denuncias anónimas y se ha solicitado a los habitantes que colaboren con datos sobre la presencia de motocicletas sospechosas, comportamientos extraños o cualquier actividad vinculada al tráfico de drogas en la zona.

El objetivo es garantizar que la justicia prevalezca y prevenir futuros actos de violencia que perturben la tranquilidad del área metropolitana de Montería. La población, todavía consternada, espera respuestas y el rápido avance de las pesquisas para que se haga justicia y se restablezca la seguridad en la región





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