Mateo Hidalgo desmiente oferta laboral de Miguel Gómez tras crisis con Uribe

El congresista Mateo Hidalgo aclara públicamente que no recibió ofertas del ministro Miguel Gómez, atribuyendo la confusión a una comunicación imprecisa ante Álvaro Uribe.

El representante a la Cámara por Caldas, Mateo Hidalgo, emitió una carta abierta para descartar rotundamente cualquier intercambio político o laboral con el gobierno nacional. La aclaración surge como respuesta directa a las fuertes críticas generadas cuando el expresidente Álvaro Uribe solicitó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, que no exigiera hojas de vida a los militantes del Centro Democrático.

Negativa formal de favores políticos

Hidalgo afirmó en su comunicado oficial que el ministro de Hacienda no le solicitó entregar documentos curriculares ni le ofreció nombramientos públicos. El congresista enfatizó que tampoco se propuso ningún tipo de intercambio entre cargos administrativos y decisiones legislativas durante sus interacciones. Reiteró que no recibió solicitudes de empleo ni propuestas de favor político alguno por parte del ejecutivo.

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Origen del malentendido institucional

El miembro de la Comisión Quinta explicó que su reunión con Miguel Gómez tuvo un carácter netamente laboral y legislativo. Durante el encuentro, el congresista buscaba exponer una preocupación específica sobre la empresa de energía operante en su departamento. La discusión se centró exclusivamente en la necesidad técnica de identificar personal idóneo para administrar dicha entidad pública.

Atribución de responsabilidad lingüística

Mateo Hidalgo asumió la culpa por una expresión equivocada utilizada al explicar la situación al expresidente Álvaro Uribe. Reconoció haber empleado un lenguaje impreciso que pudo llevar a interpretar erróneamente que se trataba de una solicitud de hojas de vida. Admitió que su forma de transmitir la información contribuyó directamente a la cadena de versiones que originó la controversia pública.

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Distinción entre gestión técnica y política

El legislador subrayó que conversar sobre la administración eficiente de empresas estatales difiere completamente de negociar apoyos electorales. Aclaró que la búsqueda de competencias técnicas es parte del trabajo institucional normal de la comisión. Por el contrario, negó tajantemente que existiera cualquier intención de entregar currículos o cerrar acuerdos políticos ocultos.

Solicitud de esclarecimiento público

Hidalgo insistió en que cualquier señalamiento contra su nombre debe ser verificado con hechos concretos. Expresó su deseo de mantener la transparencia y evitar interpretaciones equivocadas sobre su conducta profesional. Indicó que ha intentado reunirse personalmente con Álvaro Uribe para explicar los detalles sin éxito hasta la fecha.