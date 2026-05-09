Mateo Pérez, joven periodista asesinado, recibido por familia en Yarumal

La Fiscalía y la Policía avanzan en las diligencias forenses y judiciales para encontrar la causa de la muerte del periodista de 24 años, hallado sin vida después de cuatro días en una zona remota del municipio de Briceño.

En la capital antioqueña avanzan las diligencias forenses y judiciales para entregar a sus familiares el cuerpo de Mateo Pérez , el joven periodista de 24 años hallado sin vida después de cuatro días sin conocerse su paradero, en zona rural del municipio de Briceño.

Una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo llegó hasta la vereda El Hoyo para lograr la entrega del cuerpo por parte de miembros de las disidencias de las Farc y, posteriormente, trasladarlo hasta Medicina Legal en Medellín. En las instalaciones de esta institución, en el norte de la ciudad, se desarrollan los respectivos procedimientos para identificar plenamente su cuerpo, pero también para esclarecer las causas de su muerte.

Carlos Pérez, el papá de Mateo, manifestó a Blu Radio la tristeza que embarga a toda su familia, que en el momento de enterarse sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo se encontraba en medio de una eucaristía en Yarumal pidiendo por su rápido retorno. Precisamente, estábamos en una misa por él y estaba empezando la eucaristía cuando nos dieron la noticia. Entonces, nada, me imagino, todavía no hemos podido salir





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