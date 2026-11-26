El cantautor argentino Mateo Sujatovich llega a Medellín y Bogotá para presentar su trabajo en formato acústico tras ganar un Latin Grammy. Descubre su gira y conexiones musicales.

El cantautor argentino Mateo Sujatovich, conocido bajo el nombre artístico Conociendo Rusia, regresa a los escenarios colombianos con una propuesta musical renovada y de mayor intimidad. Tras consolidarse como una figura relevante en la escena del rock en español, Sujatovich aterriza en Medellín y Bogotá para presentar su último trabajo discográfico junto a sus canciones más emblemáticas.

Origen familiar y formación musical temprana

La trayectoria de Sujatovich está indisolublemente ligada a su entorno familiar, donde la música ha sido una constante vital desde su nacimiento. Creció rodeado de pianistas y músicos de alta relevancia, incluyendo a figuras históricas del rock argentino como Leo Sujatovich y Nito Mestre, lo que definió su conexión natural con la instrumentación.

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Desde la adolescencia, el acto de tocar se convirtió para él en una forma de habitar la cotidianidad y establecer vínculos sociales. Sus primeros pasos profesionales incluyeron la enseñanza de guitarra, la composición de jingles para televisión y la integración en diversas bandas locales, sentando las bases de un estilo orgánico y genuino.

El proyecto Conociendo Rusia y colaboraciones destacadas

Bajo el nombre de Conociendo Rusia, Sujatovich desarrolla un proyecto solista que refleja su identidad personal, apelando a su apodo de infancia en Buenos Aires. Este seudónimo surgió espontáneamente como una invitación para que el público conociera su mundo musical, a pesar de que el artista nunca ha visitado el país homónimo.

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Su carrera ha estado marcada por colaboraciones orgánicas con figuras de primer nivel como Jorge Drexler, Nathy Peluso, Fito Páez y Natalia Lafourcade. Estas alianzas artísticas han florecido a través de contactos genuinos y admiración mutua, en lugar de estrategias comerciales premeditadas.

Conexión directa con Juanes y producción artística

Una de sus experiencias más memorables fue la integración de su música en el disco JuanEsteban del artista colombiano Juanes. A través de la mediación del productor Nico Cotton, Juanes escuchó el material de Sujatovich y contactó directamente al artista para ofrecerle libertad creativa total.

Esta interacción dio lugar a la canción Como pudiste, un ejemplo de cómo el respeto mutuo entre artistas hispanoamericanos enriquece el panorama musical. Sujatovich valora profundamente estas oportunidades de colaboración que surgen del afecto y la afinidad sonora compartida.

Gira por Colombia y formato acústico íntimo

El artista argentino se presentará en Medellín el sábado 28 de noviembre en el lugar La Pascasia y en Bogotá el domingo 29 de noviembre en el Teatro Colón. Estos conciertos formarán parte del formato Conociendo Rusia presenta Mateo, diseñado para ofrecer una experiencia musical pura y cercana.

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La propuesta escénica se caracteriza por la ausencia de grandes producciones, centrando la atención en la voz y un único instrumento para interpretar las canciones tal como fueron compuestas originalmente. Este enfoque desnudo busca conectar emocionalmente con el público colombiano.

Reconocimientos recientes y trayectoria discográfica

La discografía de Sujatovich incluye cuatro álbumes de estudio fundamentales: Conociendo Rusia (2018), Cabildo y Juramento (2019), La Dirección (2021) y Jet Love (2024). Este último trabajo recibió un reconocimiento importante al ganar el Latin Grammy a Mejor Canción Pop Rock en conjunto con Natalia Lafourcade.

Sujatovich se define como un artista agradecido con su trayectoria y mantiene un compromiso firme con la calidad de sus presentaciones en vivo. Su conexión sonora con Colombia tiene raíces en su infancia, cuando siguió las carreras de referentes como Shakira y Juanes a través de la televisión.