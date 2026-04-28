Matrimonio igualitario en Colombia: ¿avance en derechos o exceso judicial?

A diez años del fallo de la Corte Constitucional que legalizó el matrimonio igualitario en Colombia, el debate entre Carol Borda y Mauricio Toro refleja las posturas divididas sobre si la decisión fue un avance en derechos humanos o un exceso judicial que alteró la concepción tradicional de la familia.

Hace una década, la Corte Constitucional de Colombia marcó un hito al fallar a favor del matrimonio igualitario, permitiendo que las parejas del mismo sexo pudieran formalizar su unión legalmente.

Sin embargo, este fallo sigue generando un intenso debate en la sociedad y en el ámbito político. En el programa Rounds FM de La FM, Carol Borda, representante a la Cámara electa de Salvación Nacional, y Mauricio Toro, exrepresentante a la Cámara de Alianza Verde y exdirector del Icetex, expusieron sus posturas sobre este tema, centrando la discusión en si la Corte acierto al ampliar los derechos o si, por el contrario, sobrepasó sus límites al modificar la concepción tradicional de la familia.

Mauricio Toro defendió la decisión de la Corte, argumentando que excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio era una forma de discriminación. Subrayó que este reconocimiento no solo garantiza derechos fundamentales, como la herencia, el acceso a la salud y los beneficios de las parejas, sino que también refleja un avance en la igualdad y la inclusión.

Por su parte, Carol Borda sostuvo que el matrimonio es más que un simple contrato y cuestionó el papel de la Corte al legislar sobre un tema que, según ella, debería ser debatido en el Congreso. Borda también destacó que la Constitución de 1991 es clara al definir el matrimonio como una unión entre hombre y mujer, aunque reconoció la importancia de garantizar la igualdad de derechos.

El debate no se limita al matrimonio igualitario, sino que se extiende a otros temas relacionados con la familia y la infancia. Borda argumentó que la sociedad y las leyes evolucionan, pero insistió en que la Corte no debería asumir un rol legislativo.

Además, planteó que el debate actual incluye discusiones sobre la infancia y el bienestar familiar, señalando que el objetivo debe ser garantizar derechos en igualdad de condiciones. Por otro lado, Toro reafirmó que el fallo de la Corte fue un paso necesario para corregir una injusticia histórica y promover una sociedad más inclusiva. Este diálogo refleja las tensiones entre la tradición y el progreso, así como el papel de las instituciones en la transformación social





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