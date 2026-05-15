Matthijs De Ligt, defensa del Manchester United, se perderá el Mundial por una lesión en la espalda

El holandés Matthijs De Ligt, defensa del Manchester United, ha sido operado de una lesión en la espalda y se perderá el Mundial que comienza el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá. El central comenzó muy bien la temporada y llegó a ser elegido el mejor futbolista del equipo en noviembre, pero ese mismo mes sufrió una lesión en la espalda que no le ha permitido volver a los terrenos de juego.

La selección de los Países Bajos ha recibido un golpe en sus aspiraciones, a menos de 27 días del Mundial 2026. El zaguero del Manchester United , Matthijs De Ligt , ha sido operado de una lesión en la espalda y se perderá el Mundial que comienza el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El central empezó muy bien la temporada y llegó a ser elegido el mejor futbolista del equipo en noviembre, pero ese mismo mes sufrió una lesión en la espalda que no le ha permitido volver a los terrenos de juego. El jugador, que ha sido operado ya, comenzará ahora su rehabilitación con el objetivo de poder volver a incorporarse al United en los primeros compases de la próxima temporada





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deporte Fútbol Selección De Países Bajos Manchester United Matthijs De Ligt Lesión En La Espalda Español

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minnesota United anunció decisión de última hora con James Rodríguez antes del Mundial 2026El club de la MLS confirmó la decisión este miércoles por medio de sus redes sociales.

Read more »

El Minnesota United libera a James Rodríguez, 'se enorgullece' y 'le desea éxito'Blu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Final: Chelsea vs. Manchester City, duelo de alto voltaje en InglaterraEn caso de ganar, el Chelsea conseguirá la plaza para la Liga Europa y romperá el maleficio con la competición.

Read more »

Matthijs de Ligt se pierde el Mundial 2026, conozca la razónLa noticia fue confirmada por el propio futbolista a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Read more »