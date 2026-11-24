El exministro de Hacienda sugiere crear una nueva cartera estatal para liderar la transformación digital, ciberseguridad y soberanía de datos en Colombia, sustituyendo al MinTIC.

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas presentó una iniciativa estructural para modernizar la gestión tecnológica del Estado colombiano mediante la creación de un nuevo Ministerio de Inteligencia Artificial. Esta propuesta busca sustituir oficialmente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias). El objetivo central es consolidar el liderazgo gubernamental en la transformación digital y asegurar la protección de la información nacional.

Centralización tecnológica y ciberseguridad nacional

La creación de esta nueva cartera ministerial tiene como misión principal facilitar el acceso masivo a las herramientas de inteligencia artificial y establecer un marco regulatorio robusto para su implementación. Cárdenas advirtió que la inacción en este ámbito tecnológico equivale a un retroceso inmediato para el país, por lo que se requiere un cambio de enfoque prioritario. Considera que un presidente que utilizó estas herramientas de manera efectiva durante su campaña debe integrarlas en el centro de su administración. Subrayó que ningún gobierno exitoso ni ningún político con posibilidades reales de elección podrá operar sin aprovechar estas capacidades tecnológicas.

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El exfuncionario identificó un momento oportuno para reorganizar la institucionalidad tecnológica, ya que Colombia presenta rezagos significativos en digitalización respecto a otros países. Como referencia de excelencia, mencionó a Estonia, donde la ciudadanía realiza la mayoría de trámites públicos digitalmente sin necesidad de acudir a oficinas físicas. La aspiración es que los colombianos no deban desplazarse a notarías o sedes gubernamentales para procedimientos básicos como casarse. Este nivel de eficiencia digital requiere una infraestructura desarrollada que, según su análisis, aún está lejos de alcanzarse con las estructuras actuales.

Posicionamiento de actores y confianza ciudadana

El gobierno debe asumir un rol protagónico en la generación de confianza pública frente al avance exponencial de la inteligencia artificial. Uno de los principios fundamentales es garantizar que los ciudadanos puedan distinguir claramente cuándo interactúan con un agente artificial y cuándo lo hacen con una persona real. Esta transparencia es esencial para mantener la credibilidad en los sistemas digitales y proteger los derechos de los usuarios ante la automatización de servicios.

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En el terreno de la ciberseguridad, las alianzas internacionales se perfilan como elementos clave para la defensa digital. Cárdenas sugirió que Colombia considere su participación en el Escudo de las Américas o, potencialmente, su vinculación como miembro asociado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan). En este último escenario, se haría referencia al artículo 5 del tratado, que establece el principio de defensa colectiva ante ataques contra un miembro. Como evidencia de la vulnerabilidad actual, mencionó el reciente ciberataque contra los bancos de sangre en Francia, ilustrando cómo las infraestructuras críticas son blancos frecuentes.

Soberanía de datos y protección de infraestructura crítica

La propuesta incluye medidas concretas para solicitar apoyo a empresas tecnológicas globales mediante proyectos como Glasswing de Anthropic. Este apoyo tendría como propósito identificar vulnerabilidades y prevenir robos de información en los sistemas más sensibles de la administración pública. Las entidades prioritarias para esta auditoría de seguridad incluyen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Estas instituciones manejan volúmenes masivos de datos financieros y de salud que son altamente vulnerables.

Un punto crítico de la iniciativa es la soberanía de la información nacional. Cárdenas insistió en que Colombia debe garantizar control total sobre datos sensibles relacionados con seguridad, finanzas públicas y registros médicos. El uso de modelos fundacionales como GPT-5 o Claude implica que la información pueda residir en servidores ubicados en Estados Unidos. Esta situación expone los datos a la legislación US CLOUD Act, que permite a las autoridades estadounidenses solicitar información a proveedores tecnológicos aunque esté almacenada fuera de su territorio.

Para mitigar este riesgo de exposición legal y tecnológica, el exministro destacó el modelo adoptado por Singapur mediante una alianza con Mistral, una empresa francesa creada en 2022. Esta estrategia permite mantener un núcleo de información soberana dentro del país, asegurando que los datos más delicados no abandonen el territorio nacional. Bajo este esquema, registros de la Dian, organismos de seguridad e historias clínicas se almacenarían localmente, preservando la privacidad y el control estatal sobre la información estratégica de los ciudadanos.