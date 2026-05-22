Mauricio Gómez Amín alaba a De La Espriella y critica atención en salud, corrupción en La Guajira, y narcotráfico con marihuana de exportación en Nueva EPS

Mauricio Gómez Amín habla de la posibilidad de que Abelardo De La Espriella pueda derrotar a Iván Cepeda y que la atención en salud en Nueva EPS sea terrible. También habla de presuntos actos de corrupción en La Guajira y la captura de funcionarios de la Dian por presuntascorruptionas en La Guajira, así como la captura y incautación de 954 paquetes de marihuana cubiertos en costales en Nueva EPS.

El único candidato que tiene las posibilidades reales de derrotar a Iván Cepeda es Abelardo De La Espriella " y "La atención es terrible, un abanico a medias y se fue la luz": Supersalud tras visita a dispensario de Nueva EPS.

"En esta operación contra el narcotráfico, fueron capturados cuatro funcionarios de la Dian por presuntos hechos de corrupción en La Guajira. Durante la inspección al automotor, se encontraron 954 paquetes de marihuana cubiertos en costales, con un peso aproximado de 740 kilogramos" y "Las personas capturadas, el vehículo y los estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía"





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