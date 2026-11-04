Mauricio Gómez Amín denuncia 125 mil millones en contratos en Fontur ante Ley de Garantías

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, reveló que se firmaron 148 contratos por más de 125.000 millones de pesos en los días previos a la Ley de Garantías, señalando posibles irregularidades en Fontur.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, ha presentado una denuncia formal respecto a la masiva firma de contratos públicos durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Según los datos proporcionados por su cartera, en este breve lapso se suscribieron 148 contratos por un valor superior a 125.000 millones de pesos. La situación genera preocupación debido a que más de 100.000 millones de pesos se comprometieron en apenas dos de esos días.

Irregularidades en Fontur y la veda electoral

La Ley de Garantías establece un conjunto de normas estrictas diseñadas para prevenir que los recursos y la infraestructura del Estado se utilicen con fines electorales. Gómez Amín afirmó que el gobierno de Gustavo Petro organizó una actividad intensiva de contratación pública utilizando fondos de los contribuyentes. Específicamente, destacó lo ocurrido en Fontur, la empresa de ferias y exposiciones estatal, durante el período crítico previo a la veda.

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El funcionario indicó que sus acusaciones trascienden las cifras monetarias. Se han identificado presuntas irregularidades en los procesos de contratación, el incumplimiento de requisitos legales establecidos y posibles falsedades en documentos, fechas y firmas. Estas afirmaciones apuntan a una posible manipulación intencional de los recursos estatales en las últimas horas antes de la restricción legal.

Datos de la Contraloría sobre el incremento contractual

Las denuncias del ministro se alinean con informes preliminares de la Contraloría General de la República, que documentaron un aumento sustancial en la actividad contratista. Al analizar el comportamiento entre el 1 y el 31 de enero, se registró un incremento del 64,48% en la cantidad de contratos, pasando de 103.563 a 160.616. Este dato refleja la presión ejercida por las entidades públicas antes de la fecha límite.

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En cuanto al valor total, el monto contratado creció un 75,14%, elevándose de 5,4 billones a 9,5 billones de pesos. Durante ese mismo mes, en el consolidado que incluye entidades nacionales y territoriales, se suscribieron un total de 521.269 contratos. Esta cifra representa un valor acumulado de 32,88 billones de pesos, lo que evidencia una dinámica de gasto público acelerada y sin precedentes en el período.

Distribución territorial y responsabilidades gubernamentales

El orden territorial concentró la mayor parte de esta actividad, con 348.495 contratos por un valor de 17,7 billones de pesos. Por su parte, el orden nacional registró 164.813 contratos por 14,87 billones, mientras que las corporaciones autónomas sumaron 7.961 contratos por 0,3 billones. Esta distribución geográfica y sectorial subraya la magnitud del fenómeno en diferentes niveles de la administración pública.

Gómez Amín cuestionó abiertamente la destinación de estos fondos y exigió que el gobierno anterior responda por lo ocurrido en Fontur. Aseguró que ya ha llevado los supuestos hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Además, los casos serán trasladados a la Contraloría y a la Procuraduría para que, si les corresponde, inicien las investigaciones pertinentes y determinen las responsabilidades administrativas o penales.

Comparativa histórica y riesgos fiscales futuros

Un comportamiento similar fue detectado por la Contraloría después de las elecciones, cuando advirtió riesgos fiscales y contractuales significativos. Entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, se suscribieron 14.414 contratos por cerca de 4,55 billones de pesos. Esta cifra representa un aumento del 22,5% frente al mismo lapso de 2022, justo antes de la llegada de Petro a la Presidencia.

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No todas estas contrataciones elevadas implican necesariamente favores políticos relacionados con las elecciones legislativas y presidenciales de marzo, mayo y junio. No obstante, el órgano de control fiscal consideró alarmante el comportamiento de los movimientos de dinero del Estado en los últimos días antes de la veda. La confirmación de los vínculos políticos queda en manos de las autoridades competentes, mientras persiste la duda sobre la transparencia de estos acuerdos masivos.