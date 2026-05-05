Mauricio Gómez Amín renuncia al Partido Liberal y al Congreso en desacuerdo con el Gobierno de Petro

El senador Mauricio Gómez Amín anunció su renuncia al Partido Liberal Colombiano y al Congreso de la República tras 12 años de servicio, en desacuerdo con la postura de su partido frente al Gobierno de Gustavo Petro. Su decisión también está motivada por su apoyo a la campaña de Abelardo De La Espriella, a quien ve como un líder renovador para Colombia.

Luego de casi dos décadas de trayectoria política , el senador barranquillero Mauricio Gómez Amín anunció su renuncia al Partido Liberal Colombiano y al Congreso de la República, tras 12 años de servicio en esta última institución.

En una carta dirigida al presidente del Senado, Lidio García Turbay, Gómez Amín explicó que su decisión responde a un profundo desacuerdo con la dirección que ha tomado su partido, especialmente en su apoyo al Gobierno de Gustavo Petro, el cual calificó de 'impresentable' y cuyas iniciativas legislativas considera 'inconvenientes y destructivas' para el país y la democracia. El congresista, quien comenzó su carrera como representante a la Cámara y luego fue senador durante ocho años, aseguró que su renuncia es un acto de coherencia con sus principios liberales y republicanos, los cuales, según él, han sido traicionados por la mayoría de su bancada.

'Esa no es la tradición liberal que muchos aprendimos a respetar, esa no es la vocación republicana que debe orientar a una colectividad', declaró en su misiva. Además de su descontento con el Gobierno, Gómez Amín mencionó que su decisión también está motivada por su compromiso con la campaña de Abelardo De La Espriella, candidato de Defensores de la Patria, a quien considera un líder renovador capaz de impulsar un cambio en la política colombiana.

'Me aparto de los partidos para servir a una causa mayor: la defensa de la Patria, la renovación de la política y la construcción de la Patria Milagro que millones de colombianos empiezan a reconocer como una esperanza real', afirmó. El senador destacó que, aunque deja el Congreso con gratitud por la experiencia acumulada, prefiere retirarse antes que permanecer en una institución que, según él, ya no representa sus ideales.

'Antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución', agregó. Gómez Amín también dirigió un mensaje a sus electores, agradeciéndoles por la confianza depositada en él durante todos estos años y asegurando que su decisión no es un abandono de la política, sino un paso hacia una nueva etapa en la que busca contribuir desde fuera de las estructuras tradicionales.

'Colombia necesita un liderazgo renovador, firme y necesario para defender la Patria. Y en Abelardo de la Espriella reconozco ese liderazgo', concluyó





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