Mauricio Gaona alerta sobre el retroceso democrático y compara la insistencia del presidente Petro en hacer una Constituyente con Venezuela

Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19, presentó ayer en Medellín La Constitución soy yo (Planeta), un libro en el que recoge la investigación comparada que ha hecho durante varios años sobre países que han perdido la democracia, pero no bajo la bota militar, sino utilizando atajos legales para desmontar las instituciones desde adentro. En el evento, Gaona entabló un diálogo con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, para desglosar las tesis de la obra que advierten sobre el peligro ‘cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica’.

Mauricio Gaona , hijo del magistrado Manuel Gaona asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19, presentó ayer en Medellín La Constitución soy yo (Planeta), un libro en el que recoge la investigación comparada que ha hecho durante varios años sobre países que han perdido la democracia, pero no bajo la bota militar, sino utilizando atajos legales para desmontar las instituciones desde adentro.

En el evento, en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín, Gaona entabló un diálogo con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, para desglosar las tesis de la obra que arranca advirtiendo el peligro ‘cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica’.

Durante el encuentro, el reputado jurista se refirió a varios temas de actualidad, como la insistencia del presidente Gustavo Petro en querer hacer una Constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Lo comparó con Venezuela cuando modificaron el orden constitucional en tiempos de Chávez y luego Maduro.

También recordó que ‘para cambiar una Constitución tiene que haber un momento histórico, no un capricho histórico’ y que ‘el otro momento llegó en 1991 porque había una guerra en Colombia, se le había dado el indulto a un grupo terrorista (M-19) que había aniquilado a la Corte Suprema de Justicia de 1985’





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