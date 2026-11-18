Con un gol en el minuto 87, Mauricio Mina aseguró la victoria 3-2 en el global para América de Cali, evitando los penales y clasificándola a la final contra Once Caldas.

El equipo escarlata evitó la definición por penales y aseguró su pase a la final de la Copa BetPlay gracias a un tanto decisivo al final del encuentro. En el estadio Pascual Guerrero, el resultado final del partido fue un empate 1-1, lo que se tradujo en un triunfo global de 3-2 para América de Cali frente a Internacional de Bogotá.

El gol agónico de Mauricio Mina cambia la historia

La clasificación se confirmó cuando Mauricio Mina marcó el gol de la victoria en el minuto 87 del segundo tiempo. Este tanto, anotado de cabeza tras un centro preciso de Luis Quiñones, permitió al conjunto vallecaucano mantener el marcador global en favor suyo y descartar cualquier posibilidad de que la serie se decidiera en los lanzamientos desde el punto de penalti.

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Este gol fue fundamental porque evitó que América de Cali enfrentara la incertidumbre de una definición deportiva por tiros libres, un formato en el cual el rival capitalino tenía esperanzas reales. La anotación del delantero escarlata selló matemáticamente el pase a la gran final y desató la celebración inmediata en las gradas del estadio.

La reacción de Internacional de Bogotá y el gol de Johan Caballero

El duelo estuvo en riesgo durante la primera mitad debido a la eficiencia ofensiva del visitante. Al minuto 52, Johan Caballero silenció el estadio Pascual Guerrero al anotar el único tanto del partido para Internacional de Bogotá. Este gol llegó aprovechando una acción dentro del área, donde el atacante se llevó el balón por delante y venció la defensa local.

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La anotación de Caballero igualaba la serie en 2-2 en el marcador global, tras la derrota de ida, y colocaba toda la presión sobre América de Cali. Durante gran parte del encuentro, el equipo dirigido por el técnico local mostró resistencia, pero la igualdad parcial de Internacional generó una profunda preocupación en las tribunas y obligó al conjunto escarlata a buscar una reacción urgente.

Internacional de Bogotá entró al partido con la determinación clara de buscar la remontada necesaria para mantener vivas sus opciones. La presión que ejercieron los visitantes durante la mayor parte del segundo tiempo hizo que la eliminación comenzara a convertirse en una posibilidad real para el equipo anfitrión antes de los últimos minutos.

América de Cali y Once Caldas disputarán el título

Con este resultado, América de Cali se prepara para enfrentar a Once Caldas en la final del torneo. El rival de la final obtuvo su cupo tras eliminar a Atlético Nacional en una definición dramática desde el punto penalti, lo que promete un choque entre dos de los equipos más históricos del fútbol colombiano.

La final presentará un escenario donde América buscará consagrarse ante su afición en casa, mientras que Once Caldas intentará capitalizar el impulso obtenido en su clasificatoria. El conjunto escarlata, liderado por el impacto de Mauricio Mina, ahora tiene la oportunidad de coronarse campeón y evitar que la emoción del duelo se diluyera en una definición por penales.