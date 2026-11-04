Mauricio Pochettino convoca a Pulisic y Balogun para cuartos de final de la Liga de Naciones

El seleccionador Mauricio Pochettino incorpora a Christian Pulisic y Folarin Balogun a la lista de 25 jugadores para enfrentar a Haití en la Liga de Naciones, tras superar sus lesiones y sanciones.

El seleccionador de la selección de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, confirmó oficialmente este miércoles la incorporación de Christian Pulisic y Folarin Balogun en la lista preliminar de veinticinco jugadores para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Ambos atacantes se suman a un plantel que también incluye a la joven promesa de origen colombiano Santiago Castañeda, quien hace su debut en esta competición.

La decisión de Pochettino marca el retorno de dos figuras clave que permanecieron ausentes durante la reciente ventana FIFA, en la cual la selección disputó cuatro partidos amistosos contra Perú, Chile, México y Canadá, obteniendo victorias en todos los encuentros. La presencia de Pulisic y Balogun busca fortalecer la ofensiva del Team USA de cara a los duelos eliminatorios contra Haití, un rival que pone a prueba la solidez del equipo en busca del título.

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Recuperación física de Christian Pulisic y Folarin Balogun

Christian Pulisic, delantero estrella del AC Milán, regresó a la concentración después de ser tratado por una microfractura y contusión ósea en la pierna derecha, lesiones que sufrió durante la Copa del Mundo. Su inclusión indica que su estado físico ha alcanzado los niveles necesarios para competir al más alto nivel internacional tras un periodo de rehabilitación intensivo.

Por su parte, Folarin Balogun, quien juega en el Mónaco, también se reincorpora al grupo después de recuperar su tono físico óptimo tras enfrentar diversos problemas físicos. La llegada de Balogun cierra el círculo de regreso de dos de los atacantes más importantes del equipo nacional, quienes ahora están listos para sumar minutos y goles en el torneo continental.

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Contexto de la controversia y nuevas promesas del equipo

El retorno de Folarin Balogun a la selección nacional no está exento de historia reciente, ya que estuvo envuelto en una controversia durante la Copa del Mundo. Anteriormente, se le suspendió un partido debido a una sanción que surgió después de que Donald Trump realizara una llamada telefónica al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que generó un gran revuelo mediático en aquel entonces.

En contraste con la experiencia de las estrellas regresadas, Mauricio Pochettino ha integrado talento joven que brilló en la serie de amistosos previos. Julian Hall, del Red Bull New York, y Cavan Sullivan, del Philadelphia Union, continúan en la lista. Sullivan se distinguió al hacer su debut internacional con apenas dieciséis años, demostrando que el cuerpo técnico apuesta por una mezcla entre veteranía y juventud.

Debut internacional de Santiago Castañeda y estrategia táctica

Un nombre destacado en esta convocatoria es el del mediocampista de veintiún años Santiago Castañeda, quien juega en el SC Paderborn alemán y posee también la nacionalidad colombiana por ser sus padres de ese país. Este es el primer llamado a la selección mayor para el jugador, quien llega con la expectativa de demostrar su valía en un escenario competitivo de gran presión.

Mauricio Pochettino justificó la inclusión de Castañeda en una conferencia de prensa, destacando que el cuerpo técnico ha seguido de cerca su carrera y cuenta con referencias muy positivas de otros entrenadores. El seleccionador argentino señaló que es un jugador capaz de rendir y aportar cosas importantes al equipo, afirmando que este era el momento adecuado para darle la oportunidad y evaluar su potencial en un contexto de eliminación directa.

Fechas clave y objetivo de redención del Team USA

Los encuentros contra Haití están programados para desarrollarse en dos fases. El partido de ida se jugará el 14 de noviembre en Miami, Florida, mientras que la vuelta tendrá lugar el 17 de noviembre en Cincinnati, Ohio. Estas fechas marcan el calendario inmediato para la selección estadounidense en su búsqueda del título.

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El Team USA, que ha sido campeón en las tres ediciones anteriores de la competencia, llega con la motivación adicional de resarcirse de su desastrosa actuación en 2025. Durante esa edición, el equipo concluyó en el último lugar de la final a cuatro, un resultado que contrasta con su historial previo y que aumenta la necesidad de recuperar el estatus de potencia continental.

Análisis detallado de la lista completa de veinticinco convocados

La lista definitiva presentada por Mauricio Pochettino abarca un amplio abanico de talentos repartidos en todas las líneas del campo. En la portería, el equipo cuenta con Matt Freese del New York City FC, Diego Kochen del Lyngby Boldklub de Dinamarca, y Brian Schwake del Nashville SC, ofreciendo variedad de experiencias en las divisiones europeas y norteamericanas.

La línea defensiva se fortalece con figuras de ligas europeas de primer nivel, incluyendo a Sergiño Dest del PSV Eindhoven, Alex Freeman del Villarreal, Bryan Reynolds del Stade Rennais, Chris Richards del Crystal Palace, Antonee Robinson del Fulham y Auston Trusty del Celtic. También están presentes Reed Baker-Whiting, George Campbell y Neil Pierre, asegurando profundidad y competitividad en la retaguardia.

En el mediocampo, la selección muestra una fuerte conexión con la Bundesliga y la Serie A, con convocados como Tyler Adams del AFC Bournemouth, Mathis Albert del Borussia Dortmund, Sebastian Berhalter del Middlesbrough, Weston McKennie de la Juventus, Adri Mehmeti del Red Bull New York, Gio Reyna del RC Strasbourg y Malik Tillman del Bayer Leverkusen. Esta diversidad geográfica en sus clubes refleja la dispersión de talento del fútbol estadounidense en el mundo.

Finalmente, el ataque está compuesto por Folarin Balogun del Mónaco, Justin Ellis del Orlando City, Julian Hall del Red Bull New York, Christian Pulisic del AC Milán y Cavan Sullivan del Philadelphia Union. Esta combinación ofensiva, liderada por las figuras del AC Milan y el Mónaco, junto con la energía de los jugadores jóvenes, representa la principal herramienta de Pochettino para enfrentar a Haití y buscar la clasificación a las rondas siguientes de la Liga de Naciones.