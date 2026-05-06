Mauricio Salazar: El hombre que desafió los límites del cuerpo y la mente

La historia de un empresario tecnológico que renunció a todo a los 35 años para convertirse en un referente mundial de la ultra resistencia y alcanzar un Récord Guinness.

Mauricio Salazar Rodríguez, nacido en Manizales el 25 de abril de 1980, representa una de las historias más inspiradoras de transformación personal en la Colombia contemporánea.

A los 35 años, una edad que tradicionalmente marca el inicio del declive físico para muchos atletas de élite, Salazar tomó una decisión radical que cambiaría el rumbo de su existencia. Tras haber consolidado una exitosa carrera de dieciséis años como empresario en el dinámico y exigente sector tecnológico, se encontró en una encrucijada existencial.

La presión del entorno laboral y la observación melancólica de un mentor que, incluso a los 80 años, permanecía encadenado a las responsabilidades de una oficina, lo llevaron a cuestionar la calidad de su propia vida. Este proceso de introspección no fue inmediato, sino que requirió tres años de profunda reflexión antes de que decidiera renunciar a la estabilidad corporativa.

Así nació el concepto 'RenHacer', una filosofía de vida basada en la reconstrucción del ser y la búsqueda del sosiego a través del desafío físico. Lo que comenzó como un encuentro fortuito con el triatlón, motivado por la curiosidad al observar a sus amigos, terminó convirtiéndose en la brújula que guiaría sus pasos hacia lo desconocido.

A diferencia de las grandes figuras del deporte nacional como Nairo Quintana o Rigoberto Urán, Salazar nunca aspiró a la fama mediática ni a los podios profesionales. Su verdadera meta era mucho más ambiciosa y humana: demostrar que las personas comunes, aquellas que no nacieron con dones atléticos extraordinarios ni superpoderes previos, pueden alcanzar hitos asombrosos mediante la disciplina y la voluntad.

Esta convicción se puso a prueba en 2017, cuando se convirtió en el segundo colombiano en completar el legendario Ultraman de Florida. Esta prueba hercúlea consistió en recorrer 515 kilómetros, distribuidos en 10 kilómetros de nado, 421 kilómetros de ciclismo y 84 kilómetros de atletismo, todo ello completado en un tiempo extenuante de 29 horas y 10 minutos.

Durante este desafío, Salazar experimentó lo que él define como un dolor salvaje, una lucha constante contra el desmayo y el agotamiento extremo, comprendiendo que la vida es, en esencia, una carrera de resistencia donde la mente debe dominar al cuerpo. Poco después, en 2018, llevó su capacidad de resistencia al mar Mediterráneo, conquistando la travesía Formigues-Medes en la Costa Brava española, donde nadó 23 kilómetros en mar abierto durante más de diez horas, convirtiéndose en el primer colombiano en lograr tal hazaña.

La búsqueda de los límites humanos llevó a Mauricio hacia los paisajes alpinos de Austria, donde enfrentó el Glocknerman en 2018. En esta competencia de ciclismo extremo, Salazar recorrió una distancia abrumadora de 1.000 kilómetros sin detenerse durante 54 horas consecutivas. El desafío no radicaba solo en la distancia, sino en el desnivel positivo: acumuló 17.000 metros de ascenso, una cifra que rivaliza con el esfuerzo total de los ciclistas profesionales en las tres semanas del Giro de Italia.

Sin embargo, la culminación de su trayectoria llegó el 3 de noviembre de 2021, cuando alcanzó la gloria eterna en el Reto Nevados Smart Fit. En las gélidas altitudes del Nevado Santa Isabel, Salazar logró inscribir su nombre en el Libro de los Récords Guinness al completar el triatlón a la mayor altitud promedio del mundo, situándose a 4.423 metros sobre el nivel del mar.

La prueba fue un tormento físico: nadar en las aguas heladas de la Laguna del Otún, pedalear 20 kilómetros por terrenos escarpados de montaña y correr 5,2 kilómetros ascendiendo hasta superar los 5.000 metros, todo bajo temperaturas que rozaban los 6 grados centígrados. Siete horas de agonía y gloria fueron suficientes para sellar una hazaña sin precedentes.

Actualmente, a sus 46 años, Mauricio Salazar se ha erigido como un referente indiscutible de la ultra resistencia, manteniendo una condición física envidiable con 1.80 metros de estatura y 72,5 kilogramos de peso. Su proyecto de vida, que comenzó con una renuncia valiente, hoy cuenta con el respaldo de gigantes globales como Nike y Specialized, así como de la Universidad Autónoma.

Su trayectoria es un testimonio viviente de que la edad es un número y que el potencial humano es vasto y a menudo inexplorado. El mensaje que Salazar difunde con cada brazada y cada pedalada es contundente y esperanzador: nunca es demasiado tarde para perseguir los sueños o para reinventar la propia identidad.

Para él, la incertidumbre que provoca la inmensidad del agua o la fatiga paralizante en una carretera solitaria no son obstáculos, sino los maestros más sabios de una escuela de vida dedicada a la superación constante y a la búsqueda incansable de la mejor versión de uno mismo





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ultra Resistencia Mauricio Salazar Récord Guinness Triatlón Superación Personal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Escalofriante”: Shakira conquistó Copacabana y superó el récord de asistencia de MadonnaLa artista sorprendió a millones de fanáticos durante su multitudinario concierto en la playa de Copacabana.

Read more »

El mundo se llena de flores colombianas: exportaciones récord por el Día de la MadreColombia incrementa envíos de flores al exterior con apoyo logístico clave y fuerte demanda desde Estados Unidos y otros mercados.

Read more »

Mauricio Gómez Amín presentó la renuncia irrevocable al Congreso y al Partido LiberalAnunció que se dedicará de lleno a la campaña de Abelardo De La Espriella.

Read more »

Mauricio Gómez renunció al Senado y Partido Liberal: liderará campaña de Abelardo de la EspriellaMaratón de radio

Read more »

Senador Mauricio Gómez Amín renunció a su curul y al Partido Liberal: estas son las razonesEl congresista se dedicará de lleno a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Read more »

Se vendría una nueva reducción al presupuesto del deporteAsí lo denunció el congresista Mauricio Parodi.

Read more »