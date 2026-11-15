Mauro Castillo brilla en Broadway con Buena Vista Social Club y Prime Video

Mauro Castillo, tenor de la Universidad del Valle y voz de No se habla de Bruno, interpreta a Ibrahim Ferrer en Broadway y a Luis Sarria en la serie de Prime Video The Greatest.

Mauro Castillo, tenor graduado de la Universidad del Valle y reconocido internacionalmente por su interpretación de la canción No se habla de Bruno en la película Encanto, ha consolidado su presencia en la industria del entretenimiento global con dos proyectos destacados. Actualmente, este músico, actor y trombonista colombiano integra el elenco principal del espectáculo Buena Vista Social Club en Broadway, una producción que ha recorrido Estados Unidos desde su residencia inicial en Nueva York. Además, Castillo ha logrado un hito significativo al incorporarse al reparto de The Greatest, la nueva serie dramática producida por Prime Video que narra la vida del legendario boxeador Muhammad Ali.

Casting riguroso en Broadway y formación clásica

El proceso para ingresar al elenco de Buena Vista Social Club comenzó hace más de un año mediante audiciones enviadas por video desde Colombia. Castillo participó en selecciones presenciales en Nueva York, donde se evaluaron competencias de canto, baile y actuación bajo metodologías académicas estrictas con pianista acompañante. Su formación en música clásica en la Universidad del Valle le proporcionó las herramientas técnicas necesarias para manejar la presión del casting, un entorno que valoraba la destreza musical sobre la trayectoria previa del artista.

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Durante los ensayos, el equipo creativo descubrió la identidad pública de Castillo como el cantante de We don't talk about Bruno, aunque la selección se basó exclusivamente en sus habilidades vocales e instrumentales. La obra, ganadora de cinco premios Tony el año pasado, incluye distinciones por actuación secundaria femenina, coreografía, orquestaciones, diseño de sonido y un premio especial a su banda de diez músicos en vivo. Castillo interpreta a Ibrahim Ferrer, un célebre cantante de son cubano que alcanzó fama mundial a través del proyecto Buena Vista Social Club.

Alto nivel artístico y coreografías de prestigio mundial

La producción artística de Buena Vista Social Club cuenta con un equipo técnico de élite, encabezado por los coreógrafos Patricia Delgado y Justin Peck, quienes anteriormente colaboraron en la película West Side Story de Steven Spielberg. Sus diseños de baile fusionan el estilo afro cubano con la danza contemporánea, incorporando bailarines egresados de la Escuela Juilliard, conservatorio de artes escénicas ubicado en el Lincoln Center de Nueva York. El espectáculo abarca varias décadas, desde los años cincuenta hasta los noventa, mostrando a los personajes en dos etapas de vida distintas mediante diálogos en inglés y canciones en español.

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Tras su periodo inicial como residente en Nueva York, la compañía inició una gira nacional por Estados Unidos programada para un año de duración. Castillo ha realizado funciones en diversas ciudades, recibiendo una respuesta positiva del público. El espectáculo alcanzó récords de asistencia y taquilla durante un fin de semana en Miami, atrayendo a espectadores estadounidenses familiarizados con la música, familias que preservan el repertorio y colombianos que expresan orgullo nacional por la presencia de un compatriota en la prestigiosa escena de Broadway.

Protagonista de la serie The Greatest de Prime Video

Paralelamente a su éxito teatral, Castillo ha asumido el papel de Luis Sarria en la serie The Greatest, producida por Prime Video. Esta narrativa dramática centra su trama en la vida de Cassius Clay, posteriormente conocido como Muhammad Ali, uno de los boxeadores más influyentes de la historia. La serie retrata la conexión profunda entre el atleta y su equipo, destacando la figura de Sarria como una figura clave en la formación del campeón.

En el reparto, Castillo interpreta a Luis Sarria, descrito en la producción como el cubano olvidado que fungió como entrenador, masajista y asistente de esquina de Ali. Este角色 requiere una precisión histórica y emocional para reflejar la dinámica de apoyo que rodeó al boxeador durante su carrera. La participación de Castillo en esta serie demuestra su versatilidad para transitar entre el escenario musical de Broadway y el drama biográfico de la televisión de streaming global.

Impacto cultural y balance entre familia y carrera

El éxito actual de Mauro Castillo refleja la aplicación práctica de su exigencia académica temprana en un mercado internacional altamente competitivo. Sus funciones en el musical Buena Vista Social Club tienen una duración de dos horas con un intermedio de 45 minutos, requiriendo un esfuerzo físico y vocal sostenido. Las jornadas laborales comienzan temprano, alejándolo temporalmente de su familia en Colombia mientras mantiene su base en Estados Unidos.

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La presencia de Castillo en ambos proyectos subraya la contribución de los artistas colombianos a la cultura global. Desde su reconocimiento masivo por la banda sonora de Encanto hasta su integración en elencos de Broadway y producciones de Prime Video, su trayectoria ejemplifica el impacto de la formación clásica combinada con el talento popular. Su experiencia en Dallas y otras ciudades de la gira continúa generando visibilidad para la música y el teatro latinoamericano en los principales mercados de entretenimiento del mundo.