Max Verstappen protagoniza la edición 54 de las 24 Horas de Nürburgring

El neerlandés, tetracampeón de Fórmula 1, se convirtió en una de las grandes atracciones del fin de semana en la edición 54 de las 24 Horas de Nürburgring, donde mostró una sólida estrategia y un ritmo impresionante para liderarse en las primeras horas de competencia. Entre los momentos más impactantes, destacar el fuerte accidente de Thierry Vermeulen y la temprana salida del Porsche 911 GT3 R #911 de Manthey Racing. La salida del histórico Porsche y la regularidad del equipo han abierto la pelea por la victoria en una edición donde se han producido múltiples cambios en el liderato.

El piloto neerlandés se convirtió en una de las grandes atracciones del fin de semana en la edición 54 de las 24 Horas de Nürburgring, mostrando una sólida estrategia y un ritmo impresionante para liderarse en las primeras horas de competencia.

Entre los momentos más impactantes, destacar el fuerte accidente de Thierry Vermeulen, piloto vinculado al entorno de Verstappen, y la temprana salida del Porsche 911 GT3 R #911 de Manthey Racing. La salida del histórico Porsche y la regularidad del equipo han abierto la pelea por la victoria en una edición donde se han producido múltiples cambios en el liderato.

La presencia de Verstappen en Nürburgring ha generado gran expectativa en el automovilismo mundial, con millones de aficionados atentos a un desenlace emocionante





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