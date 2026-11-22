Max Verstappen ganó la carrera en Las Vegas ante Lando Norris y Oscar Piastri. El piloto de Red Bull suma su cuarta victoria de 2026 y se afianza en el segundo lugar del mundial.

Max Verstappen se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Las Vegas disputado este sábado en Estados Unidos. El piloto neerlandés de Red Bull demostró su dominio tras imponerse en una competencia marcada por la emoción y múltiples adelantamientos.

Verstappen domina la carrera en Las Vegas

El corredor cruzó la línea de meta en primer lugar, dejando atrás al británico Lando Norris de McLaren en segundo puesto. El australiano Oscar Piastri, también representante de McLaren, completó el podio oficial de la prueba.

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Kimi Antonelli, del equipo Mercedes, quien ya ha asegurado el título mundial en esta temporada, finalizó en la cuarta posición. El italiano estuvo involucrado activamente en la lucha por los primeros lugares durante la totalidad del evento.

Verstappen capitalizó su pole position para controlar la competencia desde el inicio, aunque enfrentó una resistencia constante. El piloto neerlandés logró su cuarta victoria de la temporada 2026 y mantiene su estatus competitivo bajo presión extrema.

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Contactos y sanciones en Ferrari

Durante la prueba, los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, protagonizaron un contacto significativo. La acción ocurrió cuando ocupaban las sextas y séptimas posiciones respectivamente.

Los comisarios impusieron una sanción de diez segundos a Leclerc por el incidente. Esta medida administrativa relegó al piloto monegasco hasta el décimo lugar de la clasificación final. Hamilton logró recuperar terreno en las vueltas finales para terminar séptimo.

El resultado no fue favorable para Mercedes, cuyos dos pilotos terminaron fuera del podio tras haber peleado por la victoria. George Russell, que ocupaba el segundo puesto, se salió de la pista con tres vueltas restantes. Antonelli perdió ritmo en la penúltima vuelta y no pudo conservar un lugar entre los tres primeros.

Pilotos latinoamericanos y abandono de Pérez

El argentino Franco Colapinto, del equipo Alpine, tuvo una actuación destacada al finalizar en la sexta posición. El español Carlos Sainz, que corre para Williams, cruzó la meta en octavo lugar. Ambos pilotos consiguieron sumar puntos valiosos para sus respectivos equipos.

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La carrera también se vio interrumpida por el abandono del mexicano Sergio Pérez de Red Bull Racing. El piloto tuvo que retirarse tras recibir un impacto del brasileño Rafael Camara de Haas en la vuelta 19.

El incidente obligó a la salida del coche de seguridad, lo que dividió la competencia en dos partes distintas. Max Verstappen asegura así el subcampeonato mientras Antonelli continúa líder con 402 puntos. Verstappen ocupa el segundo puesto con 304 unidades, seguido por Hamilton con 267.