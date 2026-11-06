Maye Musk viste joyas artesanales de SR Sandra Roldán en evento en Arabia Saudita

La modelo Maye Musk lució piezas de SR Sandra Roldán en Arabia Saudita, destacando el trabajo de artesanos colombianos en técnicas ancestrales y preservando saberes locales.

La reconocida modelo y empresaria canadiense Maye Musk, madre del magnate Elon Musk, deslumbró en un evento celebrado en Arabia Saudita utilizando accesorios de alta joyería artesanal creados por la diseñadora antioqueña Sandra Roldán. Esta aparición internacional puso en el mapa global a la marca SR Sandra Roldán, demostrando el alcance mundial del talento colombiano y validando la calidad de las piezas diseñadas para alfombras rojas y eventos de alto perfil.

Origen artesanal de los accesorios lucidos

El collar y los aretes color plata, adornados con piedras moradas y azules, provienen de una distancia exacta de 12.800 kilómetros desde Medellín hasta el Medio Oriente. Maye Musk fue una invitada especial en dicho evento, donde tuvo el honor de entregar el premio al mejor joyero de Arabia Saudita, vistiendo piezas que conectan dos continentes y culturas muy distintas mediante el diseño de lujo contemporáneo.

Also read Lut politicas por el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff en Cali y el Valle del Cauca

Historia y propósito de la marca colombiana

La trayectoria de SR Sandra Roldán comenzó en Medellín hace casi dos décadas, lejos de las miradas de la moda internacional, con un objetivo social profundo: promover y preservar técnicas artesanales que amenazan con desaparecer en diferentes regiones de Colombia. El proyecto nació de una iniciativa personal cuando Sandra Roldán, tras estudiar diseño industrial y trabajar en la moda, observó que su madre sufría depresión mientras esperaba su tercera cirugía de columna.

Fue en ese momento crucial cuando la diseñadora propuso a su madre comenzar a tejer, buscando una terapia ocupacional que devolviera la actividad y alegría a la familia. Con el tiempo, esta pequeña iniciativa se expandió para incorporar a más personas, incorporar nuevas técnicas y ampliar la cobertura geográfica hacia distintos departamentos del país. La experiencia de la hermana de Sandra en investigaciones sobre prácticas artesanales permitió identificar saberes en riesgo y localizar a los portadores de estos conocimientos.

Advertisement

Colaboración con comunidades y regiones de Colombia

Actualmente, la diseñadora trabaja directamente con artesanos de diversas regiones, utilizando técnicas complejas como el macramé, el crochet y la frivolidad, esta última consistente en crear encajes finos mediante sucesión de nudos y arcos realizados con un solo hilo. El proceso colaborativo incluye tejidos de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, filigrana de Mompox, alambrismo del Atlántico, semillas del Putumayo y Amazonas, madera tallada de estas últimas regiones y bordados del Chocó.

En el Alto Sinú, SR Sandra Roldán colabora con comunidades Emberá en la elaboración de piezas con chaquiras, mientras que en Antioquia cuenta con una tejedora dedicada y en Boyacá incorpora la talla artesanal de esmeraldas utilizando fragmentos de menor valor comercial para darles nueva oportunidad. El diseño y el ensamblaje final se realizan en el taller de Medellín, asegurando control de calidad y coherencia estética en cada creación.

Impacto cultural y reconocimiento internacional

El valor de estas piezas no reside exclusivamente en piedras preciosas como rubíes o diamantes, sino en el hilo de coser, los cristales y las semillas del Amazonas que las componen. La oportunidad de que Maye Musk vistiera sus diseños llegó a través de una estilista en Estados Unidos a quien se le regalaron una pieza inspirada en el nido del gulungo, un ave reconocida en Antioquia y el Caribe, consolidando un hito importante para la marca.

Antes de este evento internacional, Andrea Romero, representante de Colombia en Miss Mundo, ya había utilizado los diseños de esta marca, demostrando su versatilidad en escenarios de belleza global. Sandra Roldán insiste en que el propósito fundamental es dar a conocer saberes artesanales que, en algunos lugares, están en manos de una sola persona mayor, corriendo el riesgo de desaparecer si no se transmiten a nuevas generaciones.

Advertisement

Sostenibilidad y futuro del proyecto creativo

La diseñadora afirma que cada vez hay menos mano de obra disponible en el sector artesanal, por lo que sostener el ingreso económico de estos últimos artesanos es vital para recordarles el valor de un conocimiento que, en muchos casos, se ha vuelto paisaje olvidado. Su apuesta estratégica es seguir llegando a más comunidades, conocer otras técnicas y abrir espacios para que sus creaciones sean reconocidas y valoradas, generando un impacto que trascienda la compra individual.

El objetivo final es que este reconocimiento mella en todas las personas que tienen un oficio y que ni ellas mismas le han dado el debido valor, creando un ecosistema sostenible donde el lujo contemporáneo se fusiona con la tradición ancestral. Este logro en Arabia Saudita no es solo una victoria comercial, sino una victoria cultural que asegura la continuidad de oficios centenarios gracias al diseño moderno y la visibilidad internacional.