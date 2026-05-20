Mayor de Villa de Leyva enfrenta procesos penales por presuntos actos de corrupción en un proyecto en Sábanas, Boyacá

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, ha sido acusado de corrupción en relación con la construcción de una mansión en la vereda Sábanas durante un proceso penal. Se le acusarán de concusión y prevaricato por acción y se le ha impuesto una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El Juzgado 56 Penal Municipal de Bogotá confirmó que impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad a Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, debido a presuntos actos de corrupción en relación con la construcción de una mansión en la vereda Sábanas.

Gamboa Chaparro afronta cargos de concusión y prevaricato por acción por exigir una comisión del 20% a un contratista en exchange de adjudicarle un contrato de renovación urbana. Estas llamadas grabadas y entregadas a la Fiscalía revelan su participación en el conflicto. La medida de aseguramiento se debe a los problemas de trámites de licencia ambiental y de construcción que frenaron su avance desde 2021. El monto del proyecto valuado en 6 millones de dólares quedó atrapado en esta situación.

El abogado de Victoria Solarte, contratista en Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A. S., recibió instrucciones del alcalde para negociar un 20% del valor de la licencia ambiental con la firma y dárselo para lograr su aprobación. En estas comunicaciones, Gamboa Chaparro le ordenó a Victoria Solarte el repartimiento de esa cantidad de dinero, detallando los porcentajes asignados a los inspectores, Control Urbano, y Corpoboyacá y Planeación.

Solarte rechazó la propuesta, le dijo al alcalde que no estaba cómoda y no era consciente de aquella decisión. Sin embargo, Gamboa Chaparro rechazó su negativa y sugirió que los equipos debieran negociar y encontrar otra manera de解决方案 para resolver el problema.

Por lo tanto, la red de corrupción y los problemas de licencias ambientales llevaron al alcalde de Villa de Leyva a ser acusado de corrupción y a ser sometido a una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario. ARIOS DE LA CATEGORÍA: Contraloría publica, Arbitraje si no se alcanza acuerdo, Enviar a juicio a la corte superio





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