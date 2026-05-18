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Mayra Cajica denuncia demoras en atención integral para bebé con síndrome de Costello en Cali

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Mayra Cajica denuncia demoras en atención integral para bebé con síndrome de Costello en Cali
Babies With DisabilitiesTreatment DelaysEPS SOS
📆5/18/2026 4:10 PM
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Una madre en Cali denuncia que su bebé con síndrome de Costello no obtiene tratamiento integral debido a presuntas demoras y dificultades por parte de la EPS SOS. Mayra Cajica insiste en que su hijo requiere atención especializada y apoyo médico integral para preservar su desarrollo físico y cognitivo.

En Cali , una madre asegura que su bebé con síndrome de Costello no recibe tratamiento integral debido a presuntas demoras y dificultades por parte de la EPS SOS .

Mayra Cajica enfrentan una lucha constante para lograr la autorización y entrega de medicamentos, insumos, citas médicas y alimentación especializada. Durante meses, su bebé ha enfrentado hambruna, descompensación y bajada de azúcar debido a la falta de nutrición constante. La EPS SOS rechazó el reclamo, pero Mayra Cajica continúa luchando para exigir respuestas y atención integral al menor

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Babies With Disabilities Treatment Delays EPS SOS Lack Of Nutrition Eps SOS Cali Sick

 

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