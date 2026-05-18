Mayra Cajica denuncia demoras en atención integral para bebé con síndrome de Costello en Cali

Una madre en Cali denuncia que su bebé con síndrome de Costello no obtiene tratamiento integral debido a presuntas demoras y dificultades por parte de la EPS SOS. Mayra Cajica insiste en que su hijo requiere atención especializada y apoyo médico integral para preservar su desarrollo físico y cognitivo.

En Cali , una madre asegura que su bebé con síndrome de Costello no recibe tratamiento integral debido a presuntas demoras y dificultades por parte de la EPS SOS .

Mayra Cajica enfrentan una lucha constante para lograr la autorización y entrega de medicamentos, insumos, citas médicas y alimentación especializada. Durante meses, su bebé ha enfrentado hambruna, descompensación y bajada de azúcar debido a la falta de nutrición constante. La EPS SOS rechazó el reclamo, pero Mayra Cajica continúa luchando para exigir respuestas y atención integral al menor





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