Mazda EZ-6: Ganador del Premio al Mejor Diseño de Automóvil 2026

El Mazda EZ-6, también conocido como Mazda6e, es reconocido con el premio al Mejor Diseño de Automóvil 2026. Este vehículo eléctrico destaca por su diseño innovador y la evolución del lenguaje KODO de Mazda.

El Mazda EZ-6, también conocido como Mazda6e en ciertos mercados, ha sido galardonado con el prestigioso premio al Mejor Diseño de Automóvil 2026, un reconocimiento clave en la industria automotriz a nivel mundial. Este premio, otorgado por los World Car Awards , resalta la excelencia en diseño y la innovación de Mazda en su apuesta por la electrificación.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, donde un jurado compuesto por 98 periodistas especializados de diversos países evaluó minuciosamente los vehículos candidatos.\El premio al Mejor Diseño de Automóvil para el Mazda EZ-6 marca un hito importante para Mazda Motor Corporation, siendo la tercera vez que la compañía recibe este prestigioso galardón. Anteriormente, los modelos Mazda MX-5 en 2016 y Mazda3 en 2020 también fueron reconocidos por su diseño excepcional. Este logro demuestra la consistencia de Mazda en su compromiso con el diseño de vanguardia y la calidad estética de sus vehículos. El Mazda EZ-6, en particular, destaca por su diseño que evoluciona el lenguaje KODO, la filosofía de diseño 'Alma del Movimiento' de Mazda, que se manifiesta en sus líneas dinámicas y fluidas. Este diseño combina elementos tradicionales de la marca con las innovaciones que requiere un vehículo eléctrico, fusionando la herencia de Mazda con las exigencias del futuro de la movilidad.\El diseño del Mazda EZ-6 es una expresión de la filosofía 'Modernidad Auténtica' de Mazda, fusionando una estética contemporánea con los elementos distintivos de la marca. El vehículo presenta una silueta tipo coupé con proporciones equilibradas, formas exteriores escultóricas y una integración fluida de elementos modernos asociados a la electrificación. Los acabados y detalles de alta precisión reflejan la atención de Mazda por la calidad y el cuidado en cada aspecto del diseño. El Mazda EZ-6, inicialmente presentado en China en octubre de 2024, incorpora tecnologías eléctricas avanzadas y desarrollos para mejorar la experiencia de conducción. Mantiene el enfoque Jinba-ittai, que busca una conexión profunda entre el conductor y el automóvil, característica distintiva de Mazda. La versión Mazda6e, adaptada para otros mercados, llegó a Europa en septiembre de 2025 y forma parte de la estrategia de expansión de vehículos eléctricos de la compañía. El proceso de selección del premio involucra a un jurado de expertos de la industria, que evalúan los vehículos en varias categorías, como diseño, rendimiento y tecnología. La entrega de este premio reafirma la posición de Mazda como líder en diseño automotriz y su compromiso con la innovación en la era de la electrificación





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