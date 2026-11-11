Mbappé se ausenta del entrenamiento previo a la Copa de la Liga A contra Italia

El capitán francés no participó el miércoles en el entrenamiento colectivo y permanece bajo tratamiento, generando dudas sobre su disponibilidad para el enfrentamiento de la Liga de las Naciones contra Italia.

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se quedó fuera del entrenamiento colectivo del miércoles y permanece bajo tratamiento, según informa la Federación Francesa de Fútbol (FFF). La ausencia de Mbappé se produce en víspera del partido de la Liga de las Naciones contra Italia, programado para jugarse en Milán el jueves 3 de octubre.

La situación física y las dudas de disponibilidad

La FFF no ha revelado detalles precisos sobre el estado físico del delantero del Real Madrid. El jugador, que volvió al equipo nacional tras haber perdido los últimos tres encuentros por una lesión en la rodilla, necesita decidir si puede participar en el duelo con Italia.

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Mbappé, autor del gol que supo la victoria 1-0 del primer encuentro de Zinedine Zidane como seleccionador el 25 de septiembre en Turquía, abandonó el estadio poco después de sentir dolores en la rodilla izquierda. Desde entonces, no ha disputado ninguna de las tres partidas siguientes, las cuales supusieron tres victorias y un empate para la selección francesa.

El método de entrenamiento y las especulaciones sobre la sobrecarga

En Francia, se especula que Mbappé ha estado acumulando una gran cantidad de minutos con el Real Madrid, y que el trabajo sin balón que ejerce con José Mourinho podría generar un exceso de carga física. Se sugiere que la exigencia de los partidos de club, sumada al viaje a suelo italiano, podría impedir la aparición del delantero en el partido contra Italia.

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El entrenador, exmandatario del Real Madrid, ha gestionado la participación de Mbappé en su tiempo de liderazgo en Francia. Hasta la fecha, el máximo goleador mundial bajo su mando ha podido jugar en una sola ocasión, lo que genera impulso en el análisis de la activación de Mbappé para la finalización de la fase de grupos.

El impacto en la clasificación y los próximos pasos de los Bleus

La posición de la selección francesa en el Grupo 1 de la Liga A, bajo el control del entrenador Zinedine Zidane, se mantiene firme. Solo requieren un punto en los dos últimos partidos de la fase de grupos, el primero contra Italia en Milán y el segundo frente a Turquía en Burdeos, para avanzar a los cuartos de final.

La adversidad que genera la ausencia de Mbappé será evaluada por la futura fase de preselección, con la federación y el cuerpo técnico reteniendo información, sin que todavía se haya confirmado la participación del delantero. La claridad sobre su estado surgirá cuando los responsables de la selección discutan la continuidad de la actuación de Mbappé en la fase de grupos y en potenciales competencias posteriores.