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Medellín abre Feria de la Transparencia 2026 con 5,88 billones de contratos publicados

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Medellín abre Feria de la Transparencia 2026 con 5,88 billones de contratos publicados
Federico Gutiérrez · Medellín · Feria De La Transparencia 2026
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La alcaldía de Medellín inauguró la Feria de la Transparencia 2026 en Plaza Mayor, revelando 2.957 proponentes y 3,34 billones de contratos en el Buscador de Oportunidades, destacando avances de infraestructura y confianza ciudadana.

El alcalde Federico Gutiérrez abrió la Feria de la Transparencia 2026 en Plaza Mayor, revelando datos récord de contratación pública en Medellín. Los organismos del distrito mostraron 2.957 proponentes registrados entre enero y octubre, con 3,34 billones de pesos publicados en el Buscador de Oportunidades, una plataforma que facilita el acceso a la información sobre procesos de compra pública.

Detalles de la plataforma de contratación

El Buscador de Oportunidades, accesible para empresas y ciudadanos, registró versiones actualizadas de los procesos abiertos que se solicitan, ofrece guías y asesorías locales, y permite a los interesados conocer qué se adjudicará y qué se ha adjudicado. En la feria, cada entidad del distrito presentó su espacio para explicar las futuras adquisiciones y portar la información de manera transparente.

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Compromisos del alcalde y confianza ciudadana

During the inauguration, Gutiérrez dijo que la ciudad había recuperado la confianza con los recursos públicos, que la economía crecía y que los ciudadanos pagaban impuestos con tranquilidad. También destacó los siguientes proyectos de infraestructura: la modernización del estadio Atanasio Girardot y el descuento de comisiones en oportunidades de videojuegos para los gamers durante el evento MED 2026.

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Impacto en la economía y próximos pasos

El gobierno local entendió que la plataforma y la feria permitirán que los empresarios y los proveedores conozcan de forma clara y con asesoría directa los procesos de la administración. Gutiérrez señaló que el reto sigue siendo grande, pero que los próximos 13 meses de gobierno estarán dedicados a la finalización de aprobaciones y la continuidad de los proyectos públicos. Con la apertura de la Feria de la Transparencia, Medellín reafirma su compromiso con la responsabilidad, la legalidad y la gestión eficiente de los recursos del Estado.

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