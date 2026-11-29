El UCI Gran Fondo World Series Medellín 2026 reunió a más de 2.000 ciclistas de 25 países, generando 100.000 dólares en actividad comercial y definientos campeones.

Más de 2.000 ciclistas procedentes de 25 países distintos convergieron este domingo en el Valle de Aburrá y el altiplano norte para participar en el UCI Gran Fondo World Series Medellín 2026. Este evento de carácter internacional transformó las vías públicas en una pista de competencia de clase mundial, consolidando a Medellín como un destino deportivo de primer nivel en el calendario global.

La prueba principal contó con un recorrido desafiante de 138 kilómetros que incluía la legendaria ruta conocida como la Vuelta al Marrano. Esta travesía puso a prueba la resistencia de los participantes frente al exigente ascenso al Alto de Matasanos, un punto clave para definir a los campeones en las 19 categorías establecidas y para disputar los cupos directos al Super Campeonato Mundial de Francia 2027.

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Impacto Económico y Comercial en Medellín

El impacto financiero de la competencia se extendió más allá del ámbito deportivo, generando movimientos comerciales estimados en cerca de 100.000 dólares para la capital antioqueña. Durante el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, la Expo UCI instalada en Plaza Mayor actuó como un motor económico que benefició tanto a marcas líderes de la industria ciclística como a emprendedores locales de la región.

Juliano Salvadori, director general del UCI Gran Fondo World Series Colombia, destacó la importancia estratégica de la cita para la ciudad. Salvadori señaló que la organización impecable y la respuesta masiva de corredores nacionales y extranjeros posicionaron a Medellín en el mapa mundial de los grandes eventos de la UCI.

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Resultados Deportivos y Tiempos de Competencia

En el plano estrictamente competitivo, los resultados reflejaron un alto nivel de exigencia técnica y física. Javier Ignacio Montoya registró el mejor tiempo general de la jornada en el Gran Fondo masculino, deteniendo el cronómetro en 3 horas, 35 minutos y 29 segundos dentro de la categoría de 19 a 34 años. Su desempeño consolidó su victoria en la prueba estelar.

En la rama femenina del Gran Fondo, Paula Andrea Beltrán López se impuso con un registro de 4 horas, 19 minutos y 36 segundos. La competencia también incluyó el Medio Fondo, donde Diego Navarro Benítez completó el trayecto en 02 horas, 12 minutos y 12 segundos, mientras que María Camila Quintero Figueroa lideró la categoría femenina con un tiempo de 02 horas, 33 minutos y 08 segundos.

Participación Institucional y Logística del Evento

La logística de la carrera requirió una coordinación precisa de salidas escalonadas y rutas que abarcaron múltiples municipalidades. La salida y llegada se centralizaron en Plaza Mayor, mientras que el recorrido principal atravesó municipios del norte del Valle de Aburrá y el altiplano norte, incluyendo Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Donmatías, Entrerríos y San Pedro de los Milagros, además de los corregimientos de San Félix y San Cristóbal.

Cuatro minutos después de la largada inicial del Gran Fondo, partió el pelotón del Medio Fondo, el cual tuvo su punto de retorno estratégico en el kilómetro 8 del Alto de Matasanos. Esta estructura de salida permitió gestionar el flujo de atletas en un evento de tal magnitud, asegurando la seguridad y fluidez en las vías públicas.

Presidencia y Reacciones de los Protagonistas

Entre los miles de participantes también rodó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien completó el recorrido junto a sus hijos. El mandatario resaltó las condiciones climáticas y la calidad de la organización, describiendo la experiencia como un momento inolvidable y expresando su satisfacción por el éxito general de la competencia.

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La clasificación para el Super Campeonato Mundial de Francia 2027 fue uno de los objetivos centrales de la jornada. Muchos ciclistas colombianos y participantes de otros países lograron asegurar su participación en el evento global gracias a sus actuaciones en esta prueba, cumpliendo con los estándares exigidos por la Unión Ciclista Internacional.

Los resultados finales detallaron a otros destacados competidores en diversas categorías de edad. En el Gran Fondo masculino, Juan Sebastián Rocha Saavedra ganó en la categoría de 35 a 39 años con 03:37:48, y David Gutierrez Guerra se impuso en la categoría de 40 a 44 años con 03:37:40. En la categoría femenina de 35 a 39 años, Gina Samantha Martínez Wilches finalizó con 04:19:48.

La prueba también reconoció a competidores en categorías de mayores edades, demostrando la diversidad del deporte ciclista. En el Medio Fondo masculino, Jorge León Otalvaro Restrepo ganó la categoría de 60 a 64 años con 02:18:58, y Héctor Fabio Orozco Peláez se adjudicó la categoría de 65 a 69 años con 02:32:22. En la rama femenina, Yeny Hernandez ganó la categoría de 50 a 54 años con 03:06:41.

El balance final del evento dejó no solo campeones en cada disciplina, sino también un legado positivo para la infraestructura deportiva y la imagen internacional de la región. La integración de rutas históricas como la Vuelta al Marrano con la organización de nivel mundial de la UCI consolidó a Medellín como un referente en la realización de competencias ciclísticas de alto nivel.