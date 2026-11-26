Medellín y Antioquia se preparan para el UCI Gran Fondo y el Tour Colombia. Estos eventos generan millones en derrama económica y posicionan a Colombia en el ciclismo mundial.

Medellín se consolida este domingo 29 de noviembre como el epicentro mundial del ciclismo amateur al albergar la prueba UCI Gran Fondo World Series. El evento reúne a aproximadamente 1.500 deportistas de más de 20 países, quienes competirán en una ruta diseñada para otorgar cupos directos al Súper Campeonato Mundial de Francia 2027.

Impacto Económico y Logística del Evento

La organización del certamen proyecta una derrama económica cercana a los 4 millones de dólares para la región de Antioquia durante un periodo de tres días. La actividad inició este viernes con la Feria Deportiva y la entrega de kits en la Plaza Mayor, marcando el comienzo oficial de la temporada de alto rendimiento y recreación para los asistentes.

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Posicionamiento Turístico y Deportivo

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ha enfatizado que estos eventos internacionales son fundamentales para fomentar estilos de vida saludables y mejorar la salud física y mental de la ciudadanía. La ciudad cuenta con una infraestructura deportiva creciente que permite albergar competencias de talla mundial, atrayendo tanto a referentes del pedal como a aficionados entusiastas.

Declaraciones de Ciclistas Profesionales

Grandes figuras como Fernando Gaviria, Nairo Quintana y Rigoberto Urán destacaron el valor estratégico del ciclismo en Colombia. Urán mencionó que estos certámenes ofrecen salud y diversión, mientras que Gaviria comparó la movilización de influencia mundial con el Tour de Francia, resaltando el orgullo de correr en territorios que organizan carreras con gran respaldo.

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Retorno del Tour Colombia y Futuro Deportivo

El calendario deportivo de la región se extiende con la quinta edición del Tour Colombia, programada para celebrarse entre el 26 y el 31 de enero. Esta carrera regresa a territorio nacional tras tres años de ausencia y servirá como vitrina para impulsar nuevas promesas del ciclismo. Además, el 24 de enero se llevará a cabo un Gran Fondo adicional con 2.000 participantes en Sabaneta, con salidas y llegadas en esa ciudad.

Visión de Desarrollo Regional y Nacional

Nairo Quintana argumentó que estos eventos son una excusa ideal para destacar el reconocimiento internacional de Colombia. La visibilidad de las carreteras, los paisajes y la gente atrae turismo y genera una irrigación económica fundamental que supera ampliamente los costos de organización. Santiago Botero añadió que el clima y la población activa de Antioquia son factores clave en esta consolidación como destino de élite.