Medellín acoge la Pasantía Internacional Iberbibliotecas con enfoque en bibliotecas transformadoras

Medellín es sede de la octava edición de la pasantía de Iberbibliotecas. El evento une a expertos de nueve países para analizar el impacto social y comunitario del sistema bibliotecario antioqueño.

Medellín consolida su posición como líder regional al ser la sede de la octava edición de la Pasantía Internacional Iberbibliotecas. Este evento de alto nivel, que inició el lunes y se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre, ha reunido a una delegación significativa de expertos internacionales para estudiar el funcionamiento y el impacto del Sistema de Bibliotecas Públicas de la capital antioqueña. La ciudad recibe a 22 bibliotecarios procedentes de nueve países de Iberoamérica, quienes tienen como objetivo principal comprender cómo el modelo local se ha convertido en un referente obligatorio al hablar sobre la transformación social a través de la lectura.

Alcance internacional y liderazgo bibliotecario

Róbinson Meneses, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana, confirmó que la programación incluye una semana intensa de formación e intercambio cultural centrada en la cadena del libro. El funcionario destacó que esta visita refuerza la identidad de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027, un título que exige demostrar excelencia operativa y compromiso social. La pasantía no es solo una visita turística, sino una evaluación técnica de cómo la infraestructura bibliotecaria sirve como herramienta de desarrollo urbano y cohesión comunitaria en la región.

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Visión técnica y objetivos de la red

Juan de Frono, coordinador de comunicaciones de la Unidad Técnica de Iberbibliotecas, explicó que el programa siempre ha considerado a Medellín un modelo a seguir por su capacidad para transformar territorios mediante la lectura. La red de cooperación internacional, que promueve el acceso libre y gratuito a la información, eligió a la capital antioqueña debido a una propuesta sólida que presenta a la ciudad como una biblioteca viva. El lema de esta edición, "Medellín, ciudad biblioteca: testimonios vivos de transformación social", guía todas las actividades para demostrar que las bibliotecas son mucho más que depósitos de libros.

Recorrido por infraestructura y tecnología

La delegación internacional visitará hitos arquitectónicos y funcionales clave, comenzando por la Biblioteca Pública Piloto (BPP). En este recinto, los expertos examinarán el archivo fotográfico, que contiene más de 1,8 millones de piezas y es considerado uno de los más importantes de Latinoamérica. También recorrerán el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, espacio reinaugurado en junio, para observar la integración de la arquitectura moderna con la vida vecinal. Este recorrido permite a los participantes ver la conexión física y social que el sistema ha logrado establecer.

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Ecosistema del libro y espacios maker

El programa incluye una edición especial de la Noche de Librerías, realizada en horario diurno para facilitar la asistencia de los bibliotecarios a la comunidad del libro. Además, se visitarán experiencias comunitarias como la Corporación Mi Comuna en Santa Cruz para entender el trabajo de base. Un aspecto tecnológico destacado son los Makerspaces, espacios que ofrecen impresoras 3D y cortadoras láser de uso gratuito. Durante este año, estas instalaciones han albergado 290 actividades con la participación de 6.445 usuarios, demostrando su utilidad para la creatividad y el aprendizaje colaborativo.

Impacto económico y valor comunitario

Medellín se distingue por ser uno de los primeros sistemas de bibliotecas de Latinoamérica en crear un Estudio de Valor en Bibliotecas. Esta herramienta utiliza encuestas y evaluaciones para medir el impacto económico y social en territorios específicos. Aunque existen herramientas similares en lugares como Navarra, Barcelona y São Paulo, el enfoque de Medellín sigue siendo un referente internacional. Las 26 bibliotecas que componen el sistema han demostrado que su existencia genera beneficios tangibles para los ciudadanos, más allá del simple acceso a la información.