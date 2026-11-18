Medellín lidera el VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos. El evento aborda riesgos digitales y protección infantil.

La ciudad de Medellín se convierte en el epicentro global de discusión sobre la seguridad de la niñez y la adolescencia al albergar el evento oficial VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos: Conexiones fuertes, entornos seguros . Organizado específicamente los días 18 y 19 de noviembre, este encuentro de alto nivel prioriza la identificación de amenazas actuales, especialmente aquellas originadas en los espacios digitales, con el objetivo claro de blindar el desarrollo de menores de edad en el entorno colombiano e internacional.

Agenda Académica y Enfoque en Violencia Digital

La estructura académica del programa, impulsado directamente por el equipo de Tejiendo Hogares de la Alcaldía de Medellín, establece una línea clara para desentrañar las complejidades de la protección infantil en la era digital. Los expertos participantes examinarán minuciosamente la violencia digital que afecta la vida cotidiana de los jóvenes, analizando las dinámicas de poder y las nuevas formas de acoso que surgen a través de plataformas tecnológicas.

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Además de las amenazas locales, la agenda profundiza en el alcance de las redes internacionales dedicadas a la explotación infantil, un tema de creciente preocupación global. Se discutirán los desafíos estructurales y los avances técnicos mundiales dirigidos a proteger a la niñez y la adolescencia en internet, ofreciendo una perspectiva comparada que permite a los asistentes entender la magnitud transnacional del problema.

Liderazgo Institucional y Alcance Social

La iniciativa cuenta con el liderazgo estratégico del programa Tejiendo Hogares, una dependencia clave de la Alcaldía de Medellín que se encarga de coordinar las respuestas institucionales frente a la vulneración de derechos. Esta entidad ha diseñado la convocatoria no solo como un espacio de formación académica, sino como un catalizador para la transformación social, asegurando que el conocimiento generado tenga un impacto tangible y duradero en las comunidades.

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La visión oficial, expresada a través de sus comunicados institucionales, busca romper las barreras del ámbito puramente teórico. La meta es llevar las conversaciones críticas más allá de los límites físicos del congreso, asegurando que las herramientas adquiridas lleguen a las familias, a las instituciones educativas y a todas aquellas personas que acompañan a los niños y adolescentes en su vida cotidiana.

Capacitación Práctica para Actuar a Tiempo

El núcleo de la propuesta pedagógica se centra en la acción preventiva y la respuesta inmediata. Se enfatiza la necesidad de desarrollar habilidades específicas para escuchar, creer, acompañar y actuar a tiempo cuando un menor necesita protección. Este enfoque práctico está diseñado para dotar a la sociedad civil de una brújula ética y operativa que permita identificar señales de alerta temprana frente a situaciones de maltrato infantil y violencia sexual.

La formación también incluye orientaciones claras sobre cómo actuar ante posibles situaciones de vulneración de derechos, transformando la información técnica en protocolos de intervención efectivos. Al promover entornos protectores, el evento busca empoderar a la comunidad para que deje de ser un espectador pasivo y se convierta en un agente activo de seguridad y bienestar para la niñez.

Detalles Logísticos y Acceso Público

El evento oficial se llevará a cabo de manera presencial en la emblemática Plaza Mayor, en el corazón de Medellín, abriendo sus puertas durante dos jornadas intensivas. El horario de actividades está estructurado para maximizar el aprendizaje, operando diariamente desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., garantizando espacios amplios de intercambio y reflexión para todos los participantes registrados.

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Para facilitar la participación masiva y diversa, la entrada al VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos es completamente libre y sin costo alguno. Las personas interesadas en unirse a esta iniciativa de protección infantil deben realizar su inscripción previa a través del portal oficial medellin.gov.co, donde podrán consultar la agenda académica completa y los detalles de las mesas de trabajo programadas.