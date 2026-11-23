Medellín reporta 534 casos de dengue con 54 en El Poblado. La Secretaría de Salud recomienda eliminar criaderos del Aedes aegypti ante la proliferación de la enfermedad.

La ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá enfrentan un incremento significativo en la transmisión del dengue, una enfermedad viral que ha generado preocupación en las autoridades sanitarias locales. Los síntomas comunes, que incluyen fiebre, dolores intensos en huesos, articulaciones y ojos, junto con pérdida de apetito, son frecuentes debido a las condiciones climáticas actuales. Sin embargo, estas señales no deben confundirse con una simple gripa, ya que pueden indicar una infección activa que requiere atención médica especializada para evitar complicaciones graves.

Cifras oficiales y zonas críticas del Valle de Aburrá

La Secretaría de Salud de Medellín ha confirmado la proliferación de casos de dengue en la ciudad, registrando un total de 534 personas contagiadas hasta el momento. Dentro de este panorama epidemiológico, la comuna 14, conocida comúnmente como El Poblado, representa un foco de especial interés con 54 casos reportados, lo que ha generado alarma entre la comunidad y los residentes de la zona. Aunque las autoridades no han decretado una alerta sanitaria oficial que restrinja actividades, la vigilancia epidemiológica se ha intensificado para contener la expansión del virus.

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Es fundamental comprender que el dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a individuos de cualquier rango de edad, presentando un riesgo mayor para niños y adultos mayores. El agente causal es transmitido exclusivamente a través de la picadura de mosquitos infectados, específicamente la especie Aedes aegypti. Este vector se desarrolla preferentemente en zonas urbanas con altitudes inferiores a 2.314 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas medias oscilan entre 20 y 25 °C, condiciones que se han vuelto recurrentes en la geografía local.

Identificación de criaderos y roles de Rita Almanza

Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud, ha dirigido sus esfuerzos hacia la identificación y eliminación de los focos de reproducción del mosquito. Almanza ha instado a la ciudadanía a reconocer que los criaderos suelen ser depósitos de agua limpia y fresca, como floreros de plantas acuáticas, llantas viejas, baldes olvidados y cualquier recipiente a la intemperie capaz de almacenar agua de lluvia o manual.

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Entre las recomendaciones técnicas emitidas por la experta destaca la protección de las tapas de los tanques de almacenamiento utilizando anjeo para evitar que los mosquitos depositen sus huevos. Asimismo, se aconseja lavar los floreros con un material abrasivo dos a tres veces por semana para eliminar los huevos adheridos a las paredes. La eliminación de todos los recipientes que retengan agua limpia es la estrategia principal para alejar el vector de las viviendas y reducir la tasa de picaduras.

Impacto climático y estrategias del Ministerio de Salud

Las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño están favoreciendo la transmisión del dengue en toda la región, debido al aumento de las temperaturas y la falta de medidas preventivas en el almacenamiento de agua potable. Esta escasez ha obligado a muchas familias a acumular agua en sus hogares, convirtiendo esos depósitos en nuevos y peligrosos criaderos para el Aedes aegypti. El Ministerio de Salud ha emitido lineamientos estrictos para que las alcaldías realicen acciones de vigilancia epidemiológica intensificada y notifiquen de manera inmediata cualquier caso grave a nivel territorial.

En el ámbito nacional, la cartera sanitaria ha reportado 98.096 casos de dengue y 73 fallecimientos confirmados con corte a octubre del año pasado. Durante el mes de octubre específicamente, se presentó el 13 por ciento de los casos totales y el 23 por ciento de las muertes, lo que evidencia una estacionalidad peligrosa. Las autoridades han solicitado el cumplimiento de los lineamientos de vigilancia virológica, garantizando la confirmación del 100 por ciento de los casos graves mediante análisis de suero y de los casos fatales mediante muestras de tejido y suero.

Proyecciones epidemiológicas y reducción histórica

A pesar del aumento en los casos actuales, los datos comparativos muestran una tendencia positiva a largo plazo. Rita Almanza señaló que la cifra de casos proyectada para el año 2026 denota una reducción del 54 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta disminución se atribuye en parte a estrategias como la liberación de millones de mosquitos modificados en los barrios, una medida que ha permitido a Medellín y al Valle de Aburrá salvarse de epidemias masivas en el pasado.

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Los ciudadanos deben mantenerse alerta ante cualquier síntoma como dolor de cabeza, dolor retroocular o mialgias severas y consultar a un médico a tiempo. La combinación de eliminación de criaderos, vigilancia estatal y respuesta clínica temprana son las herramientas más efectivas para proteger a la ciudad de la enfermedad. La colaboración comunitaria es esencial para reducir la densidad del vector y prevenir nuevos contagios en las zonas más vulnerables de la región.