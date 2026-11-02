Medellín amplía zonas de riesgo en actualización del POT con nuevos estudios de Eafit

Medellín propone actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial identificando 1.610 hectáreas en riesgo. La revisión incluye datos de Eafit para mejorar la seguridad urbana.

La Alcaldía de Medellín ha presentado una propuesta innovadora para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial mediante la revisión de los mapas de amenaza y riesgo. Esta iniciativa se basa en nuevos estudios técnicos realizados por la Universidad Eafit con el objetivo de obtener información más precisa sobre las condiciones del territorio. La medida busca orientar la ocupación del suelo de manera más segura y eficaz, atendiendo a las dinámicas actuales del medio ambiente urbano y rural.

Expansión significativa de zonas clasificadas como de alto riesgo

Esta propuesta forma parte de una revisión excepcional de la norma urbanística, la cual aún se encuentra en proceso de discusión y no constituye una norma ya adoptada. De ser aprobada, el área identificada con condición de riesgo aumentará drásticamente, pasando de 610 a 1.610 hectáreas. Esto representa un incremento del 164 por ciento en la superficie territorial considerada vulnerable. Además, 86 polígonos que el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 definió como zonas de alto riesgo no mitigable tendrán una nueva clasificación bajo los criterios técnicos actuales.

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Es fundamental comprender que las áreas con condición de riesgo son aquellas que presentan una amenaza alta y, simultáneamente, cuentan con ocupaciones humanas, edificaciones o elementos de infraestructura crítica. La subdirectora de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad, Martha Isabel Tamayo Vélez, señaló que la identificación precisa de estas zonas permite determinar cuáles requieren estudios detallados. A partir de los resultados de estos análisis, se podrán definir las medidas necesarias para reducir el impacto del riesgo en la población.

Desglose técnico de amenazas y cambios en la clasificación territorial

Los estudios básicos de amenaza, desarrollados por la Universidad Eafit, revelan cambios sustanciales que responden tanto a modificaciones en el suelo como a la utilización de tecnologías de detección más avanzadas. En cuanto a los movimientos en masa, la zona con amenaza alta aumenta de 3.022 a 14.02, con un incremento adicional de 2.777 a 5.657 hectáreas. Paralelamente, la categoría de amenaza baja disminuye de 29.639 a 18.047 hectáreas. Estos números indican una reconfiguración importante de las áreas consideradas peligrosas por deslizamientos.

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El riesgo de inundaciones también muestra un aumento significativo en sus clasificaciones. La amenaza alta sube de 465 a 575 hectáreas, mientras que la amenaza media crece de 66 a 364 hectáreas. En contraste, la amenaza baja disminuye de 436 a 195 hectáreas. Por otro lado, el riesgo de avenidas torrenciales presenta una tendencia opuesta, con una reducción notable en la amenaza alta, que pasa de 4.316 a 587 hectáreas. Se incorporan nuevas áreas de amenaza media, con 169 hectáreas, y baja, con 207 hectáreas. El mayor cambio radica en los movimientos en masa, donde la zona de alta amenaza se multiplica por más de cuatro.

Impacto en comunas específicas y reinterpretación de polígonos históricos

En el mapa de la propuesta, zonas altas de la comuna Buenos Aires en Manrique y sectores de San Cristóbal, como Pajarito, aparecen afectadas por movimientos en masa. También se destacan áreas de la parte alta de San Javier y el Morro de Moravia, clasificado como un punto rojo de riesgo no mitigable. Además, se identifican zonas en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. El riesgo por avenidas torrenciales afecta a la quebrada Santa Elena, que cruza toda la comuna Buenos Aires con riesgo no mitigable. En Altavista se marca la quebrada La Picacha, y en San Javier la quebrada Ana Díaz.

En San Cristóbal y Robledo, la quebrada La Iguaná presenta riesgo debido a una reciente emergencia por avenida torrencial. La mayoría de estas quebradas están marcadas como no mitigables, lo que exige precauciones extremas. También se observan riesgos por inundación, aunque menores, especialmente en sectores de la comuna Popular marcados como no mitigables. De los 86 polígonos que el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 definía como de alto riesgo no mitigable, 40 pasarán a ser áreas con condición de riesgo priorizadas para estudios detallados. Otros 28 mantendrán su clasificación, 16 quedarán fuera de las categorías de riesgo y 2 pasarán a alto riesgo mitigable según estudios previos.

Análisis socioambiental y el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026

Hernán Darío Martínez Hincapié, investigador de la Escuela del Hábitat-CEHAP de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, afirma que los cambios se deben a mapas de mayor resolución y tecnologías digitales de alcance. Atribuye el aumento de zonas en riesgo a particularidades socioambientales y al cambio climático, que incrementa la ocurrencia de eventos extremos. Martínez señala que la población de bajos recursos carga los mayores riesgos debido a desigualdades en el acceso al suelo. Propone políticas públicas con enfoque de derechos y justicia distributiva para priorizar la adaptación y no solo la mitigación.

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La actualización de los mapas forma parte del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, el cual se tramita actualmente en el Concejo de Medellín. Este proceso legislativo es crucial para validar las nuevas normas y garantizar la seguridad de la comunidad. El propósito final es avanzar hacia una ocupación más segura del territorio, tanto urbano como rural, protegiendo la vida de los ciudadanos. La transparencia en la difusión de estos datos técnicos permite a la ciudadanía tomar conciencia sobre las áreas vulnerables y participar en la construcción de un ambiente más resiliente ante desastres naturales.