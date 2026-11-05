Medellín aprueba nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para resolver déficit habitacional

El Concejo de Medellín aprobó la actualización del POT tras una sesión de 14 horas. La norma busca construir 222.000 viviendas y flexibilizar requisitos en zonas de renovación urbana.

El Concejo de Medellín aprobó ayer la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una normativa histórica que definirá el crecimiento urbano de la capital antioqueña durante los próximos 12 años. La sesión, que se extendió durante más de 14 horas, consolidó una de las decisiones administrativas más trascendentales del actual periodo electoral.

Meta de 222.000 viviendas para la ciudad

La aprobación de este instrumento legal tiene como objetivo principal detonar la construcción de 222.000 nuevas viviendas en los próximos años. Esta meta ambiciosa responde directamente al agudo déficit habitacional que afecta a la ciudad y que ha impulsado el encarecimiento del costo de vida en el mercado inmobiliario local.

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Datos oficiales del Distrito revelan que aproximadamente 38.206 hogares en Medellín carecen actualmente de una vivienda adecuada. Estudios de la iniciativa ciudadana Medellín Cómo Vamos confirman que este déficit se ha mantenido estancado en un 16% desde el año 2014, lo que ha generado presión constante sobre el sector de los arrendamientos.

Flexibilización de requisitos de construcción

Andrés Tobón, coordinador de ponentes en el Concejo, lideró la defensa de los cambios estructurales propuestos para desbloquear la dinámica constructiva. Tobón señaló que la ciudad ha perdido participación relativa en el Valle de Aburrá, descendiendo del 70% al 20% del total de construcciones.

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El nuevo marco normativo elimina la obligación de formular planes parciales en la mayoría de las zonas de renovación urbana. Esta figura, aunque exitosa en proyectos como Ciudad del Río, ha demostrado ser un obstáculo burocrático y financiero en casos como el Plan Parcial de Naranjal. Ahora, los desarrolladores podrán utilizar figuras alternativas denominadas revitalización y reactivación.

Regulación de vivienda turística y prostitución

La discusión legislativa también abordó puntos de alta controversia, incluyendo la regulación de la vivienda turística y las restricciones sobre la prostitución en el espacio público. La Alcaldía de Medellín justificó estas medidas señalando que el modelo anterior limitaba el desarrollo inmobiliario necesario para equilibrar la oferta.

Las reacciones ante la normativa son mixtas. Mientras que el gremio constructor celebró la eliminación de trámites administrativos, algunos arquitectos y autores de la norma original expresaron preocupación por la posible pérdida de rigor en la planeación urbana. Un juez admitió recientemente una tutela contra la propuesta de prohibir la prostitución, un tema que requiere análisis jurídico independiente.

Impacto económico y próximos pasos

La actualización del POT busca corregir el encarecimiento del suelo, identificado por Tobón como la principal variable inflacionaria. A diferencia de otras ciudades como Bogotá, Medellín presenta limitaciones en terrenos disponibles sin desarrollar, lo que exige una gestión más eficiente del espacio urbano existente.

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Con esta nueva normativa, la administración local espera acelerar la respuesta frente a la crisis de vivienda. La implementación inmediata de estas políticas determinará la capacidad de la ciudad para ofrecer soluciones habitacionales accesibles y ordenadas para sus residentes en la próxima década.