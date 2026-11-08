Medellín aprueba nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para vivienda

Medellín aprobó la actualización del POT que regirá por 12 años, priorizando la construcción de 220.000 viviendas para mitigar el déficit habitacional y el alto costo de vida en la ciudad.

Medellín avanzó en la definición de su desarrollo urbano durante los próximos 12 años con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta resolución representa la decisión administrativa más trascendental asumida por el Concejo de Medellín en el actual periodo cuatrienal de gobierno. La norma establece las reglas de juego definitivas para determinar qué estructuras podrán construirse y cómo se distribuirán los usos del suelo en el territorio de la capital antioqueña.

Estrategia de densificación y vivienda

El Distrito Administrativo se propuso transformar su modelo de crecimiento hacia una densificación centralizada en lugar de la expansión horizontal. La meta cuantitativa fijada por esta revisión es la construcción de 220.000 viviendas nuevas para la clase media y las familias vulnerables. Esta cifra busca enfrentar directamente el déficit de vivienda acumulado en la última década y mitigar los efectos inflacionarios que han elevado el costo de vida tras el auge turístico postpandemia.

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Modificaciones legales y estructurales

Aunque el debate duró tres meses y la estructuración técnica tardó dos años, esta actualización fue de mediano plazo. El 78 por ciento de los artículos del acuerdo de 2014 fueron susceptibles de modificación, dejando intacto el 22 por ciento restante. Esta porción inalterable conserva elementos estructurales como la clasificación de usos del suelo y la delimitación de áreas de protección, ajustes que solo serán posibles en una revisión de largo plazo futura.

Nuevas figuras para constructores inmobiliarios

Se introdujeron las figuras de revitalización y reactivación como alternativas a la modalidad de redesarrollo tradicional. Estas nuevas herramientas permiten a los promotores inmobiliarios emprender proyectos lote a lote sin esperar la concreción de un plan parcial mayor. Planeación justificó este cambio argumentando que en los polígonos designados solo se desarrolló el 2,7 por ciento del potencial estipulado originalmente en 2014.

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Incentivos fiscales y zonificación

El instrumento ofrece incentivos para 53 polígonos específicos donde se estima la edificación de 16.055 viviendas nuevas. Las construcciones podrán incrementar hasta en un 50 por ciento su número original de unidades sin generar obligaciones adicionales. Estas medidas están dirigidas especialmente a viviendas de interés social y prioritario en zonas de ladera media, tras una concertación con las autoridades ambientales para mitigar riesgos.

Ajustes regulatorios y evaluación

La norma también actualizó los criterios para espacios públicos y equipamientos urbanos, además de revisar el mapa de zonas de mayor riesgo. Los constructores enfrentarán fórmulas más flexibles para aprobar sus proyectos, buscando maximizar el aprovechamiento del espacio en lotes existentes. Esta flexibilidad regulatoria pretende equilibrar la rentabilidad de los proyectos con la necesidad de proveer suelo habitable en una ciudad que ya agotó su suelo de expansión.