Medellín aprueba nuevo POT para construir 222.279 viviendas

El Concejo de Medellín aprobó la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial con el objetivo de reducir el déficit habitacional y generar 222.279 nuevas viviendas en los próximos años.

El Concejo de Medellín aprobó durante la madrugada de este jueves la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta normativa, tras más de tres meses de debates intensos y dos años de preparación técnica, actualiza las reglas urbanísticas que han regido la construcción en la capital antioqueña desde hace doce años.

Metas de vivienda y reducción de déficit

La prioridad central del nuevo instrumento es atacar un déficit cuantitativo de vivienda estimado en 38.206 hogares. Este desajuste explica en gran medida los altos costos de vida y los arrendamientos elevados en la región. Para contrarrestar esta situación, el POT reformado establece la meta de construir 222.279 viviendas adicionales.

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Con estas acciones, la administración busca reafirmar el liderazgo inmobiliario de Medellín dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La estrategia no solo implica aumentar la oferta, sino también modificar las condiciones estructurales que limitaban la producción de suelo urbano habitable en décadas anteriores.

Flexibilización de restricciones constructivas

Planeación Municipal detalló que la norma anterior presentaba dificultades para aplicar simultáneamente variables como altura, índice de ocupación y densidad. La nueva regulación levanta restricciones de altura en zonas con capacidad estructural para soportar verticalización.

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Se excluyen de estos permisos áreas protegidas por normas superiores, como los conos de aproximación del aeropuerto Olaya Herrera. La edificabilidad ahora se calcula mediante fórmulas que integran densidad y convertibilidad entre usos, determinando cuánto y cómo se puede construir según las características específicas de cada lote.

Nuevas modalidades de renovación urbana

Para las áreas catalogadas como de renovación, la ciudad modificó su división territorial pasando de 386 a 400 polígonos de tratamiento. Además, se diversificaron las herramientas de intervención, sustituyendo la modalidad general de redesarrollo por tres opciones: redesarrollo, reactivación y revitalización.

El redesarrollo, asociado a planes parciales como Ciudad del Río, continuará predominando en el sur de la ciudad. En contraste, la reactivación se masificará en barrios del Centro como Guayaquil, Barrio Colombia y Perpetuo Socorro.

Impacto en barrios específicos y equipamientos

La modalidad de revitalización está diseñada específicamente para sectores costeros noroccidentales del río Medellín. Barrios como Moravia, Villaniza y el Playón de los Comuneros recibirán incentivos enfocados en mejoramiento de vías, espacio público y equipamientos comunitarios esenciales.

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Estos cambios generan expectativas encontradas entre expertos y políticos locales. Los ajustes buscan equilibrar la incentivación de proyectos de interés social con la preservación del tejido urbano existente, definiendo el rumbo de la ciudad durante los próximos doce años.