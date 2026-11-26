El Concejo de Medellín aprobó el presupuesto 2027 por $12,1 billones. La asignación prioriza educación y salud para proyectos estratégicos como megacolegios y ReCreos en la ciudad.

El Concejo Distrital de Medellín aprobó en segundo y último debate el Proyecto de Acuerdo 112, estableciendo un presupuesto de $12,1 billones para 2027. Esta asignación financiera busca financiar los programas y proyectos de Medellín durante el último año de la actual administración local. El rubro permitirá avanzar en proyectos estratégicos como los 11 megacolegios, los 12 ReCreos, 8 jardines infantiles Buen Comienzo y la renovación de más de 720 escenarios deportivos. Con la propuesta aprobada con 15 votos y 5 en contra, se define la hoja de ruta fiscal para la ciudad.

Asignación presupuestal por sectores clave

Los rubros de Educación y Salud concentraron las mayores asignaciones del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), con $2,09 billones y $1,8 billones, respectivamente. El acuerdo aprobado además contempla que 76,6% del presupuesto, equivalente a $9,3 billones, se destinará a inversión. Mientras que, seguridad quedó con $623.914 millones; Inclusión Social con $586.287 millones; Infraestructura Física con $567.453 millones.

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Gestión y Control Territorial recibió $546.482 millones, el Inder recibió $504.089 millones; Buen Comienzo quedó con $397.389 millones; Movilidad con $327.348 millones; Medio Ambiente con $213.118 millones y Cultura Ciudadana con $164.451 millones, para 2027. Con el acuerdo, los gastos de funcionamiento también ascienden en 2027 a $1,36 billones y el servicio de la deuda a $1,02 billones.

Situación financiera de EPM y gestión de Hacienda

Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, habló con EL COLOMBIANO sobre las inquietudes que había sobre el presupuesto a raíz de la disminución de las transferencias de EPM, recursos proyectados que -según él- no representan una reducción frente al año anterior. Uribe detalló que, si bien la Administración incorporó $1,5 billones por este concepto -frente a los $2,8 billones que inicialmente se esperaban y que no llegaron por factores como el fenómeno de El Niño, los precios de la energía, el tema Afinia y las tasas de interés variables de los créditos de EPM-, puntualizó que EPM continúa siendo una empresa sólida y que esperan un incremento de sus aportes al cierre del año.

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También destacó que el Plan de Desarrollo supera actualmente el 74% de ejecución, por lo que los recursos aprobados permitirán acercarse al 100%. Finalizó indicando que la inversión acumulada durante el cuatrienio superará los $47 billones, por encima de los $40,7 billones inicialmente proyectados. Esta gestión financiera busca asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos y la continuidad de las obras públicas en la capital antioqueña.

Posiciones del Concejo sobre el acuerdo aprobado

El concejal Damián Pérez, uno de los coordinadores de ponentes del proyecto, comentó que tras las discusiones en casi dos meses de estudio -y sesiones conjuntas entre las comisiones primera y segunda- se logró concertar el presupuesto más alto de la historia del Distrito. Lo calificó como un presupuesto "responsable para llevar al Distrito a otro nivel". Pérez resaltó las enmiendas que se aprobaron en la propuesta final y que incluyen, entre ellas, un aumento en $14.000 millones para el Isvimed, otra para incrementar en $2.000 millones el Sistema de Cuidado; y el incremento en $15.500 millones para el cuidado de cauces y quebradas.

"Tras un análisis y debate juicioso, creo que este proyecto de acuerdo está ajustado a las necesidades y prioridades del Distrito. Es un presupuesto que fortalece las prioridades de Medellín", añadió. Pérez también detalló la reorganización de 21 proyectos de presupuesto participativo relacionadas con fortalecimiento de recursos para vivienda, el bienestar y la protección animal y el fortalecimiento de las JAL. "La aprobación de este proyecto de Acuerdo debe traducirse en resultados tangibles. Se le han dado las herramientas al Distrito para convertir los proyectos en resultados" comentó.

Críticas sobre recortes en programas sociales

Sus apreciaciones fueron acogidas por concejales de otros partidos como Creemos y el Centro Democrático. Si bien hubo muchas voces a favor de la propuesta, hubo otras que formularon sus preocupaciones. Por ejemplo, el corporado Brisvani Arenas consideró que habría importantes reducciones en programas sociales con el proyecto aprobado. Añadió que los programas de atención de mujeres vulnerables sufrirían una merma de $22.151 millones, esto pese a que hay indicadores a la baja como Mortalidad Materna que se estancó en 23%, cuando la meta era del 18%; o la reducción del déficit del tallaje infantil que va en 8,4%, y la meta es 7,5%.

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Igual pasaría con el programa de Superación de Desnutrición Aguda, que va en 74%. Aun así sufriría un recorte de $25.000 millones en la línea nutricional de niños. Arenas también alertó que se reducirá en 66% el presupuesto de infraestructura educativa, pues pasará de $360.000 millones a $121.000 millones, pese a que hay un avance del 15% en intervenciones mayores frente a una meta anual del 25%. "Van cero sedes en restitución o ampliación de instituciones educativas", comentó.

Finalmente agregó que en Inclusión Social habría 18% menos; es decir, unos $104.515 millones, que afectarían los programas Todos contra el Hambre, Cuidadores y la atención a adultos mayores o los habitantes de calle. Estas discrepancias reflejan el complejo equilibrio entre la viabilidad fiscal y la cobertura social en la gestión pública de Medellín.