Medellín aprueba revisión del POT para regular desarrollo urbano durante 12 años

Medellín aprobó la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una norma que establece las reglas para el crecimiento urbano y la vivienda durante los próximos doce años en la ciudad.

Medellín ha dado un paso crucial hacia la definición de su futuro urbano con la aprobación de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta norma, considerada uno de los acontecimientos más significativos del año para el municipio antioqueño, establece las directrices que regirán el desarrollo físico y espacial de la ciudad durante los próximos doce años. El documento resultante es extenso y detallado, componiéndose de más de 17.000 folios que buscan ordenar el territorio con precisión técnica.

Jerarquía normativa y clasificación del suelo

La aprobación de esta norma otorga al POT una superior jerarquía en el ordenamiento jurídico local, definiendo explícitamente cómo se ocupa el territorio y dónde se ubican las diversas actividades económicas. La directora del Departamento Administrativo de Planeación del distrito, Luz Ángela González, enfatizó que este instrumento incide en todos los aspectos de la vida urbana, desde la vivienda particular hasta las grandes empresas. La norma establece claramente dónde se localizan cada uno de estos elementos, regulando así la vocación del suelo y los usos permitidos en cada sector.

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Dentro del proceso de actualización, se modificó el 78% del contenido del POT anterior, centrándose en el régimen de usos del suelo y las normas de edificabilidad. No obstante, se mantuvo intacta la clasificación del suelo, asegurando que las zonas urbanas sigan siendo urbanas y preservándose el polígono de expansión y las áreas rurales. También se conservó la estructura ecológica principal, lo cual garantiza la continuidad de las políticas ambientales existentes. Esta división permite a la administración actual establecer reglas a mediano plazo, mientras se prepara el terreno para una futura revisión de largo plazo.

Impacto en constructores y vivienda

Para los gremios, desarrolladores y constructores, el impacto inmediato se refleja en la definición de la edificabilidad, que determina qué se puede construir, cuál es el aprovechamiento permitido y cuáles son las obligaciones legales asociadas. Por esta razón, estos sectores participaron activamente en el debate para clarificar estas reglas. A diferencia de las fórmulas del Acuerdo 48 de 2014, que utilizaban índices de construcción y porcentajes de ocupación considerados poco equitativos, la nueva norma busca equilibrar el beneficio privado con la carga pública.

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Para la comunidad general, el eje central gira en torno al régimen de usos del suelo, que regula dónde puede instalarse cada actividad económica. La regulación del sector gastronómico y comercial busca definir dónde puede convivir con la vivienda para minimizar impactos negativos en los barrios. La autoridad ambiental y el Concejo aprobaron un potencial de 222.000 viviendas adicionales, una cifra que responde a la necesidad de reactivar el sector habitacional y abordar la crisis de acceso a la vivienda mediante cuatro estrategias específicas concertadas durante el proceso.

Estrategias de gobernación anticipatoria

El nuevo POT incorpora el concepto de gobernación anticipativa, permitiendo a la ciudad adelantarse a fenómenos emergentes como la vivienda turística y nuevas formas de habitar, como el coliving. Aunque se mantiene el modelo de ciudad de crecer en el corredor del río, se reconoce que la realidad actual difiere de la soñada hace doce años. La norma identifica que el norte de la ciudad presenta un fraccionamiento predial complejo, lo que exige un modelo de gestión diferente al aplicado en el centro y el sur.

Los ejes estratégicos del POT de 2014 se mantienen vigentes, incluyendo la redensificación del centro del valle, el sellado de los bordes urbano-rurales y la ejecución de macroproyectos. Sin embargo, la implementación busca evitar el frenazo del desarrollo que sufrió el corredor del río debido a problemas de cierre financiero en proyectos anteriores. La próxima administración tendrá la tarea de realizar la revisión de largo plazo en 2028, período en el cual podrá reevaluar el 22% del documento que no se tocó en esta actualización, así como revisar toda la estructura ecológica con la participación de Corantioquia y el Área Metropolitana.