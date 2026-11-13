Medellín atiende a 1.611 menores en estrategia Jugar para Sanar contra violencia sexual

La Alcaldía de Medellín reportó 9.157 terapias y atención especializada para 1.611 víctimas. El programa Jugar para Sanar prioriza la recuperación emocional infantil mediante herramientas lúdicas adaptadas.

La Alcaldía de Medellín ha presentado un balance detallado de su estrategia Jugar para Sanar durante el año 2024, confirmando que el programa ha alcanzado 9.157 sesiones de terapia dirigidas a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Esta iniciativa gubernamental se enfoca en brindar acompañamiento psicológico especializado para mitigar el trauma sufrido por los menores.

Los datos oficiales revelan que un total de 1.611 menores de edad han recibido atención directa a través de este mecanismo. Dentro de este grupo, la administración local destaca que 36 personas con discapacidad cuentan con un servicio de acompañamiento adaptado a sus necesidades específicas, garantizando la inclusión en los procesos terapéuticos.

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Mecanismo terapéutico basado en el juego

El núcleo de la estrategia consiste en utilizar el juego como una herramienta fundamental para que los menores de edad puedan empezar a recuperar su estabilidad emocional. El objetivo es facilitar la expresión de los eventos traumáticos vividos, permitiendo que los pequeños trabajen sus experiencias bajo la supervisión de profesionales capacitados.

La metodología empleada busca que el juego funcione como un puente comunicativo. A través de esta técnica, los niños y adolescentes pueden externalizar sus emociones de manera segura, lo que les permite desarrollar herramientas concretas para afrontar las situaciones difíciles que han sufrido, tal como lo explica el modelo de intervención de la ciudad.

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Resultados clínicos y testimonios

Las autoridades sanitarias reportan avances significativos en la comunicación de los pacientes. Un caso destacado involucra a una madre con una hija beneficiaria que padece discapacidad auditiva. Gracias al acompañamiento psicológico y al servicio de interpretación, la menor ha mejorado notablemente su interacción con la profesional que la atiende y con su propio entorno familiar.

Este caso específico ilustra cómo la atención adaptada genera resultados tangibles. La adolescente se muestra más tranquila y segura, lo que indica que la intervención especializada está logrando sus propósitos de estabilización emocional y reintegración social dentro del núcleo familiar.

Protección en Casa Vida 2 y estadísticas

Además de la terapia, la Alcaldía de Medellín mantiene operativas instalaciones de protección diaria. El albergue Casa Vida 2, que funciona las veinticuatro horas del día, ha acogido a 166 adolescentes comprendidas entre los 12 y los 17 años. Este espacio proporciona un refugio seguro mientras se gestiona la recuperación integral de cada caso.

El contexto de atención en Medellín se ha intensificado en comparación con cifras previas. La administración municipal reportó en marzo un total de más de 6.200 terapias, acceso a albergues y medidas de protección. La estrategia actual busca facilitar el acceso a la justicia para las víctimas y evitar cualquier forma de revictimización durante el proceso.

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Prevención y llamado ciudadano

La Alcaldía de Medellín reitera su llamado urgente a la ciudadanía para que denuncie los casos de violencia y garantice la protección de las víctimas. Esta acción se complementa con la iniciativa Jugar para Sanar, la cual incluye componentes de prevención y reconocimiento de señales de alerta para familias y cuidadores.

La ciudad busca asegurar que cada menor de edad víctima de violencia cuente con atención especializada y un entorno seguro. La coordinación entre los servicios de terapia y protección es clave para lograr la recuperación plena de la niñez afectada por estos delitos contra la integridad personal.