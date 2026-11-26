El alcalde Federico Gutiérrez presenta el balance de obras clave en Medellín, incluyendo el Gran Parque y la modernización del Atanasio Girardot, con entregas programadas hasta mayo de 2027.

La ciudad de Medellín se encuentra en una fase crucial de transformación urbana que definirá su desarrollo en los próximos años. El alcalde Federico Gutiérrez presentó un exhaustivo balance durante el Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura ( CCI), confirmando que más del 97% de los proyectos estratégicos estarán finalizados antes de que concluya su mandato ejecutivo. Esta afirmación marca un hito significativo en la planificación pública local, priorizando la entrega de espacios comunitarios y la modernización de grandes equipamientos deportivos para la ciudadanía.

Entregas del Gran Parque en diciembre

La primera entrega del Gran Parque Medellín está programada para el 21 de diciembre, fecha en la que se pondrá en funcionamiento el recreo cultural del proyecto. Días después, el 29 de diciembre, se realizará la entrega oficial de una de las canchas deportivas integradas en la obra. Este cronograma de habilitación progresiva continúa hasta completar todas las intervenciones necesarias, con la fecha final de entrega total establecida para mayo de 2027. Este calendario ambicioso busca responder rápidamente a la demanda de espacio público en la zona central de la ciudad.

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Modernización del estadio Atanasio Girardot

La remodelación del estadio Atanasio Girardot avanzará con la adjudicación del contrato, un proceso que se espera se concrete en los próximos días. La obra técnica implica una ampliación sustancial de la capacidad del recinto, pasando de los 44.000 actuales espectadores a 62.000 nuevos usuarios. El alcalde Federico Gutiérrez detalló que la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto exigió más de un año de gestión previa. Se garantiza que los recursos económicos necesarios para la ejecución están asegurados y el contrato se otorgará a la propuesta que cumpla con los mejores estándares técnicos.

Avances en infraestructura social y educativa

En el ámbito de la infraestructura social, la administración ha destacado el progreso acelerado en la construcción de once megacolegios, de los cuales diez ya se encuentran en etapa de ejecución activa. Paralelamente, se adelantan trabajos para ocho jardines infantiles y se desarrollan diversos escenarios recreativos, deportivos y culturales. De los cinco recreos culturales planificados, todos están en proceso de construcción, así como la casi totalidad de los ocho o nueve escenarios deportivos proyectados para la ciudad.

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Intervenciones urbanas y transparencia contractual

Las intervenciones urbanas también incluyen el proyecto Primavera Norte, que contempla la creación de 77.000 metros cuadrados de espacio público exclusivo para los habitantes del sector norte de Medellín. A esta iniciativa se suman las mejoras en el Parque Juanes de la Paz y la adecuación de nuevos equipamientos. En cuanto a la gestión pública, el alcalde señaló que el número de empresas que participan en procesos de selección del Distrito aumentó un 143% en los últimos tres años, un resultado atribuido a la plataforma Tablero de la Oportunidad que actualiza la información pública cada dos horas.

Proyecciones energéticas y penitenciarias futuras

Empresas Públicas de Medellín (EPM) presenta proyecciones para aumentar su participación en la generación nacional de energía, pasando del 32% al 42% mediante nuevos proyectos hidroeléctricos como Espíritu Santo, con capacidad para 600 megavatios. En el sector de la seguridad, la nueva infraestructura penitenciaria de Medellín avanza con más del 58% de ejecución y contará para 1.339 personas privadas de la libertad. Complementariamente, se desarrolla un complejo tecnológico con una inversión anunciada de $300.000 millones para fortalecer la seguridad integral de la urbe antioqueña.