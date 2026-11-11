Medellín bloquea 90 viviendas de renta corta por incumplimiento normativo

El gobierno municipal selló temporalmente 90 inmuebles de renta corta en Medellín, tras 268 inspecciones que revelaron usos indebidos y falta de registro. La medida busca regular la oferta turística y garantizar cumplimiento de normas.

En el marco de una campaña de regulación del sector turístico, la Alcaldía de Medellín ha bloqueado temporalmente 90 inmuebles que funcionaban como viviendas de renta corta para visitantes, alegando que incumplían las normas de uso del suelo y ausencia de registro en la entidad correspondiente. Esta decisión forma parte de una acción más amplia que ya ha llevado a la administración a realizar 268 inspecciones en el primer tercio de 2026.

Restricciones y fundamentos legales

Según la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, los propietarios de los inmuebles bloqueados no cumplían con los requisitos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que autoriza el uso de suelo para fines turísticos. Además, se detectó que varios de ellos carecían de la licencia de construcción compatible con la función de hospedaje y de inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT), así como pólizas de responsabilidad civil exigidas por la normativa.

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Proceso de inspección y coordinación institucional

El proceso de verificación incluyó una labor pedagógica dirigida a los prestadores de servicio, para que conozcan y cumplan con los criterios establecidos. Se contó con la participación de funcionarios de la administración municipal, la Policía de Turismo y técnicos en georreferenciación que cruzaron datos con la Base de datos del uso del suelo para identificar ofertas no autorizadas. La iniciativa se desarrolló en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y las plataformas de alquileres en línea.

Resultados y acciones subsiguientes

De los 2.967 anuncios revisados, 268 inspecciones se llevaron a cabo y 90 inmuebles fueron sellados temporalmente. La Secretaría ha enviado 205 informes de hallazgos a la Inspección de Policía y 136 a la Gerencia de Control Territorial, dando paso a procesos administrativos y sanciones correspondientes. Asimismo, se difundieron 105 comunicados a propietarios para recordarles las condiciones que permiten operar legalmente en el sector.

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Enfoque de la administración sobre el turismo urbano

El secretario (e) de Turismo y Entretenimiento, Pablo Vélez, explicó que la basura política no pretende prohibir la renta corta, sino regularla formalmente para asegurar la seguridad, legalidad y competitividad con la industria hotelera. En su aclaración, subrayó que Medellín recibe turismo de forma armoniosa cuando los operadores cumplen la normativa, preservando el bienestar de la ciudadanía.

Impacto en el mercado y retos futuros

El cierre de los inmuebles busca evitar la competencia desleal con los hoteles y prevenir casos de abuso, como el uso de viviendas para prostitución y la exposición de menores a situaciones de riesgo. La administración continúa ampliando la verificación y estableciendo sanciones para los que operen sin licencia, priorizando la transparencia y la protección de los visitantes que llegan a la capital antioqueña.