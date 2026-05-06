Medellín captura a extranjero vinculado a red de explotación sexual de menores

Las autoridades de Medellín, en colaboración con agencias internacionales, lograron la captura de un ciudadano mexicano acusado de delitos sexuales contra menores. El operativo resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra redes de trata de personas.

En Medellín , las autoridades continúan implementando medidas firmes contra extranjeros involucrados en delitos sexuales contra menores de edad. Un reciente operativo, destacado por su eficacia en la cooperación internacional y el control migratorio, permitió la captura de un ciudadano mexicano en la capital antioqueña.

El individuo, cuya identidad se mantiene en reserva debido al proceso judicial, fue interceptado en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios mientras intentaba regularizar su situación legal en Colombia mediante la solicitud de su cédula de extranjería. La detención fue resultado de un seguimiento minucioso liderado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI), en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO).

Durante la verificación de sus datos biométricos, el sistema de alertas de Migración Colombia emitió una notificación roja, indicando que el sujeto era requerido por un juzgado local por delitos graves, como acceso carnal violento y explotación sexual comercial de menores de edad. Según el expediente judicial, el capturado operaba principalmente en la Comuna 13, donde presuntamente reclutaba a menores de edad bajo perfiles de vulnerabilidad específicos.

Las investigaciones sugieren que el hombre no actuaba solo, sino que podría estar vinculado a una red de trata de personas de mayor envergadura, la cual está siendo investigada por la Fiscalía para identificar a posibles cómplices. Este caso refleja la importancia de la cooperación internacional y la vigilancia constante para combatir crímenes tan graves que afectan a la población más vulnerable.

Las autoridades han reafirmado su compromiso de proteger a la niñez y erradicar estas redes delictivas, asegurando que los responsables enfrenten la justicia





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