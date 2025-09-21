Medellín celebra el éxito de la jornada de adopción animal: La Perla supera la meta del Plan de Desarrollo

En una emotiva jornada de adopción, Medellín celebra el éxito de su evento, superando la meta de adopciones establecida en el Plan de Desarrollo para 2025. El alcalde, Fico Gutiérrez, destaca el amor de la comunidad por las mascotas y el compromiso con el bienestar animal.

¡La Perla superó la meta! Una emotiva jornada de adopción de mascotas en Medellín , celebrada en el marco del mes del amor y la amistad, resultó en un éxito rotundo, superando las expectativas y marcando un hito significativo para la ciudad. El evento, enfocado en encontrar hogares amorosos para perros y gatos rescatados y cuidados en el Centro de Bienestar Animal La Perla, demostró el profundo cariño y compromiso de la comunidad hacia el bienestar animal .

La iniciativa, que se llevó a cabo en el emblemático Parque de las Aguas, generó un ambiente festivo y lleno de esperanza, con familias y personas solas ansiosas por dar una nueva oportunidad a estos compañeros de cuatro patas. La jornada no solo cumplió, sino que superó la meta de adopciones establecida en el Plan de Desarrollo para el año 2025, un logro que refleja el creciente interés de los medellinenses por la adopción responsable y el cuidado de los animales. \El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, conocido como Fico, expresó su entusiasmo y satisfacción por el éxito de la jornada a través de sus redes sociales. En sus publicaciones, destacó la importancia de este evento como un paso crucial hacia la construcción de una ciudad más compasiva y amigable con los animales. Gutiérrez, quien ha hecho del bienestar animal una de las prioridades de su administración, celebró la adopción de 49 perros y gatos, provenientes del Centro de Bienestar Animal La Perla, como un testimonio del amor y la amistad que la comunidad brinda a sus mascotas. El evento contó con la participación activa de voluntarios, organizaciones de protección animal y personal del Centro La Perla, quienes trabajaron incansablemente para facilitar el proceso de adopción y brindar información relevante sobre el cuidado de los animales. La atmósfera festiva, combinada con la posibilidad de encontrar un nuevo amigo de cuatro patas, atrajo a un gran número de personas, creando un ambiente propicio para que se concretaran numerosas adopciones responsables. \Este evento no solo representó un logro cuantitativo, al superar la meta de adopciones, sino que también fortaleció la conciencia sobre la importancia de la adopción en lugar de la compra de animales y la necesidad de combatir el abandono animal. Las autoridades municipales, en colaboración con organizaciones protectoras de animales, aprovecharon la jornada para ofrecer charlas educativas sobre tenencia responsable de mascotas, alimentación adecuada, cuidados veterinarios y la importancia de la esterilización y castración. La jornada de adopción enmarcada en la campaña “Una historia llena de amor” sirvió como un catalizador para unir a la comunidad en torno a una causa noble: el bienestar animal. La ciudad de Medellín se enorgullece de este éxito y se compromete a continuar implementando iniciativas que promuevan la adopción y el cuidado de los animales, convirtiéndose en un ejemplo para otras ciudades del país y demostrando que es posible construir una sociedad más justa y compasiva para todos los seres vivos





