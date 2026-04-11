Medellín Celebra Reducción Histórica en Mortalidad Vial durante el Primer Trimestre de 2026

La ciudad de Medellín registra una disminución significativa en las muertes por accidentes de tránsito en los primeros tres meses de 2026, impulsada por estrategias de control y campañas de prevención.
Medellín ha experimentado un avance alentador en seguridad vial durante el primer trimestre de 2026, fortaleciendo la tendencia a la disminución de la mortalidad por accidentes de tráfico. El informe oficial de la alcaldía revela una reducción del 9% en el número de muertes por siniestros viales en comparación con el mismo período del año anterior. Esto significa que se salvaron siete vidas, pasando de 76 víctimas mortales en 2025 a 69 en el año en curso.
La situación es especialmente favorable para los usuarios más vulnerables de la vía, con una disminución del 13% en las muertes de motociclistas y una notable reducción del 50% en las muertes de ciclistas.\El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, resaltó que solo en marzo la reducción fue del 32%, lo que indica el impacto positivo de las intervenciones en puntos críticos. Para lograr estos resultados, las autoridades implementaron un importante operativo de control con 3.775 acciones dirigidas a combatir comportamientos de alto riesgo. Como resultado de esta vigilancia, se impusieron 40.258 comparendos y se inmovilizaron 10.301 vehículos. Las principales infracciones sancionadas fueron los piques ilegales, la conducción bajo los efectos del alcohol y el incumplimiento de documentos obligatorios como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica. Además de la aplicación de sanciones, la estrategia de la Alcaldía de Medellín se ha enfocado en la prevención a través de la campaña 'Te Queremos Vivo'. Esta iniciativa ha llegado a más de 20.000 ciudadanos este año, fomentando una cultura de responsabilidad compartida y respeto mutuo en las calles.\La alcaldía reafirmó su compromiso de no disminuir los esfuerzos y anunció que los operativos continuarán con la misma intensidad, entendiendo que cada cifra en el informe representa una persona que regresó a su hogar. Este logro es fruto de un trabajo continuo y coordinado que involucra a diferentes entidades y a la comunidad en general. La administración municipal ha enfatizado la importancia de mantener la prudencia en las vías, respetar las normas de tránsito y ser conscientes de la responsabilidad que implica conducir. Se espera que estas acciones, combinadas con la educación vial y la mejora de la infraestructura, continúen contribuyendo a la reducción de accidentes y a la protección de la vida de todos los ciudadanos. El éxito de esta estrategia es un ejemplo de cómo la colaboración entre la administración, las fuerzas de seguridad y la ciudadanía puede generar resultados significativos en la mejora de la calidad de vida y la seguridad en la ciudad. La foto de cortesía ilustra los esfuerzos realizados. Más noticias de Medellín
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