Medellín clasifica a Cuadrangulares del Clausura con gol de Léider Berrío

El Atlético Nacional se clasificó a las semifinales tras vencer 1-0 a Águilas Doradas gracias a la anotación de Léider Berrío, recuperado de una grave lesión.

El Atlético Nacional venció 1-0 a Águilas Doradas y garantizó su presencia en los cuadrangulares del Clausura de la Liga BetPlay. El resultado se selló con el gol anotado por Léider Berrío, quien celebró con emoción arrodillado sobre el campo de juego. Esta victoria permitió al equipo rojo entrar nuevamente a la fase semifinal del torneo, un hito que no ocurría desde el Clausura del 2025.

La celebración de Berrío tuvo un trasfondo personal muy significativo. La diana marcada fue la primera que anota tras regresar a las canchas, habiendo superado una ruptura de ligamento cruzado que lo mantuvo alejado de las competiciones durante casi nueve meses. Con este gol, el jugador cordobés rompió una sequía goleadora que data del 14 de febrero pasado, cuando marcó en el empate a un gol contra el Deportivo Pereira.

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Recuperación física de Léider Berrío

El atacante sufrió la lesión física diez días después de su último gol, durante el partido de ida de la tercera ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores contra el Liverpool de Uruguay. Desde su regreso, Berrío ha disputado 50 minutos en los dos últimos partidos del semestre. Con esta actuación, suma once juegos en toda la temporada, distribuidos en siete encuentros del Apertura, dos del Clausura y dos por la Copa Libertadores.

Berrío llegó al estadio Atanasio Girardot en el primer semestre del 2025 y fue clave para que el elenco alcanzara la final del Apertura contra Santa Fe. Su participación en el cierre del torneo ha sido gradual, lo que demuestra la efectividad del proceso de rehabilitación médica y física aplicado por el cuerpo técnico del equipo paisa.

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Posición en la tabla del Clausura

El cuadro rojo, dirigido por Amaranto Perea, terminó el Todos Contra Todos con 32 puntos y en el sexto puesto de la tabla de posiciones. Esta clasificación se logró gracias a sus últimas victorias, las cuales fueron necesarias para ratificar su estancia en los cuadrangulares. El equipo sumó diez triunfos en el semestre, dos empates y siete derrotas durante la fase regular.

La clasificación también situó al Atlético Nacional por delante de Millonarios, que quedó séptimo con 30 unidades, y Once Caldas, octavo con 28 puntos tras igualar a un tanto con Nacional en el Atanasio Girardot. El equipo paisa finalizó el torneo con un balance de 29 anotaciones a favor y 25 en contra, consolidando su posición para la siguiente etapa.

Preparación para los Cuadrangulares

Para la primera jornada de los cuadrangulares, el director técnico contará con la convocatoria de figuras clave como Juanfer Quintero y Agustín Martegani. Además, el arquero Éder Chaux llega con gran confianza al tramo final del torneo, tras haber atajado un penalti decisivo en el duelo contra los dorados.

La parada de Chaux se produjeo tras una falta de Didier Moreno en el área sobre Eduar Arizalas, apenas 14 segundos después del inicio del partido. El guardameta evitó la definición de Jorge Soto, lo que refuerza la moral del grupo. El Atlético Nacional busca retornar a una final de Liga después de un año y medio sin conseguirlo, y contará además con la presencia de Jackson Martínez, quien disputó la última media hora del partido contra Águilas.