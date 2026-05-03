Medellín clausura IPS en Los Molinos por presuntas estafas a adultos mayores

Las autoridades de Medellín suspendieron las actividades de una Institución Prestadora de Salud (IPS) en el centro comercial Los Molinos tras denuncias de cobros irregulares y falta de documentación legal. La Fiscalía investiga a los responsables mientras se intensifican los controles en el sector salud.

Minuto30.com . – En una rápida y contundente respuesta a las reiteradas denuncias ciudadanas difundidas a través de redes sociales, las autoridades de Medellín intervinieron y suspendieron las actividades de una Institución Prestadora de Salud ( IPS ) ubicada al interior del centro comercial Los Molinos, según confirmó el secretario de Seguridad Manuel Villa a través de X. La alerta se encendió tras múltiples señalamientos que acusaban a este centro médico de presuntos engaños y cobros irregulares, teniendo como víctimas principales a personas de la tercera edad.

El operativo y los hallazgos Ante la gravedad de las acusaciones, la Administración Distrital, a través del Secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, activó de inmediato a efectivos de la Policía Nacional y a los equipos de control competentes para realizar una visita de verificación en las instalaciones de la entidad señalada. Durante la diligencia de inspección, las autoridades confirmaron las irregularidades administrativas. Se evidenció que el establecimiento no contaba con la documentación legal requerida para operar y prestar servicios.

Como consecuencia directa de este hallazgo, se ordenó la suspensión inmediata de su actividad comercial. El caso pasa a manos de la Fiscalía El cierre del establecimiento es solo el primer paso administrativo. El Secretario Villa Mejía confirmó que el proceso judicial e investigativo ya está en marcha: Búsqueda de responsables: Las autoridades continúan avanzando en las indagaciones para establecer las responsabilidades directas de los administradores y dueños del lugar frente a las acusaciones de estafa.

Traslado de pruebas: Todos los testimonios y denuncias recopiladas durante la intervención serán consolidadas en un informe oficial que será remitido a la Fiscalía General de la Nación para que se inicie la respectiva judicialización penal.

'En Medellín no vamos a permitir abusos contra la ciudadanía', sentenció de manera categórica Manuel Villa Mejía, enviando un mensaje de tranquilidad a los afectados y una advertencia a quienes intenten aprovecharse de la población vulnerable en la ciudad. La intervención en la IPS de Los Molinos no es un caso aislado en la ciudad.

En los últimos meses, las autoridades han intensificado los controles sobre instituciones de salud que operan sin los permisos correspondientes o que han sido denunciadas por malos manejos. Según datos de la Secretaría de Salud de Medellín, en lo que va del año se han clausurado al menos cinco centros médicos por irregularidades similares, lo que refleja un patrón preocupante en el sector.

Los afectados, en su mayoría adultos mayores, han relatado situaciones en las que se les cobraron servicios no prestados o se les aplicaron tratamientos innecesarios, lo que ha generado una ola de indignación en la comunidad. La Fiscalía ha anunciado que priorizará estos casos para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Mientras tanto, las autoridades locales han instado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales, asegurando que se tomarán medidas inmediatas para proteger los derechos de los pacientes. La comunidad médica también ha reaccionado ante estos hechos, con gremios como la Asociación Colombiana de Medicina Prepagada (ACMP) expresando su preocupación por el impacto que estos casos pueden tener en la confianza de la población hacia el sistema de salud.

La ACMP ha ofrecido su colaboración para fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que los servicios de salud se presten de manera transparente y con los más altos estándares de calidad. En un comunicado, la alcaldesa de Medellín, Daniela Ortiz, reiteró el compromiso de su administración con la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los grupos más vulnerables.

'No permitiremos que nadie abuse de la confianza de las personas mayores o de cualquier otro sector de la población', afirmó Ortiz, quien agregó que se están implementando medidas adicionales para prevenir este tipo de situaciones en el futuro. Entre estas medidas se incluyen auditorías más frecuentes a las IPS y la creación de un sistema de alertas tempranas para detectar y actuar rápidamente ante denuncias de irregularidades





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