Medellín confirma que no bajará la velocidad en la autopista Sur y la avenida Regional Occidental

Medellín aseguró que los límites de velocidad de sus vías se mantendrán como hasta ahora, después del anuncio de Bello de bajar de 80 km/h a 50 km/h la velocidad en avenida Regional Occidental o Variante, la que da inicio a un corredor que en un punto se llama vía Paralela y finalmente remata en la autopista Sur. Además, acuérdese de que es que yo vengo tomando decisiones frente al tema de las fotomultas.

Medellín asegurará que los límites de velocidad de sus vías se mantendrán como hasta ahora. Esto después del anuncio de Bello de bajar de 80 km/h a 50 km/h la velocidad en avenida Regional Occidental o Variante, la que da inicio a un corredor que en un punto se llama vía Paralela y finalmente remata en la autopista Sur.

Así lo dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó que "en Medellín no va a pasar eso, nosotros no vamos a hacer eso, que lo tengan claro. Además, acuérdese de que es que yo vengo tomando decisiones frente al tema de las fotomultas".

La reducción de la velocidad en Bello se toma en medio de un proceso que viene realizando este municipio, en la que se anunció también la ubicación de cámaras en la autopista Medellín-Bogotá, la avenida Regional Oriental (La Seca) y la vía Medellín-San Pedro, en San Félix. El tramo donde Bello implementó la reducción de esta velocidad cuenta con una cámara de fotodetección a la altura de los talleres del Metro de Medellín, en ambos sentidos, situación que le da mayor relevancia a esta determinación.

Entérese: Ojo que este municipio del Valle de Aburrá instalará cuatro cámaras de fotomultas en estas vías principales Además, este es el único corredor que de los tramos departamentales y nacionales del Valle de Aburrá que no están exentos del pico y placa, todo bajo el argumento de la crisis de movilidad que se genera en la glorieta de Niquía. Sin embargo, está la promesa de la administración de ese municipio que las sanciones por la restricción de movilidad se acaben cuando terminen el intercambio de La Seca, previsto para estar culminado a finales de 2027.

Le puede interesar: ¿Por qué hay enredo en los municipios del Valle de Aburrá con las fotomultas nocturnas? Por su parte, Itagüí, el otro municipio por el cual pasa este corredor vial, y que en su jurisdicción se llama autopista Sur, hasta el momento no ha anunciado ningún cambio en esta vía (por lo que el límite de velocidad seguirá siendo 80 km/h).

En este municipio hay dos puntos cámaras de fotodetección, uno en Ideo y el otro a la altura de Jardines de Montesacro. Cabe destacar que en esta vía tampoco se sanciona por pico y placa desde el 27 de enero de este año.

En cuanto a Medellín, el mandatario aseguró que las medidas adoptadas desde que se finalizó una concesión de más de 20 años con Tigo (antes UNE), se han hecho cambios que ayudaron a reducir la cantidad de sanciones y la accidentalidad en un 30%.

"Si es por mí, yo quisiera que esas fotomultas, la sanción llegara a cero. Para mí no es un tema de que ahí queremos plata y que la gente se equivoque y se pase la velocidad en las vías por las cámaras", concluyó el mandatario





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