Medellín convoca representantes de cuidadores al Comité Distrital hasta el 18 de noviembre

La Alcaldía de Medellín abre convocatoria para el Comité 2027-2031. Postula líderes para velar por los derechos de quienes cuidan familiares dependientes en la ciudad.

La Alcaldía de Medellín ha iniciado oficialmente la convocatoria pública para seleccionar a los nuevos integrantes del Comité Técnico Distrital de Personas Cuidadoras para el período 2027-2031. Esta instancia gubernamental busca integrar a líderes de la sociedad civil que representen directamente los intereses y necesidades de quienes brindan atención diaria a familiares o terceros en situación de dependencia. El plazo establecido para presentar las postulaciones concluirá de manera irrevocable el próximo 18 de noviembre.

El Comité Técnico Distrital funciona como un escenario fundamental de deliberación política y toma de decisiones administrativas dentro del Distrito de Medellín. Su mandato principal incluye el seguimiento riguroso a los avances en la implementación del Acuerdo 027 de 2015, norma que establece la política pública de reconocimiento, apoyo y garantía de los derechos de las personas cuidadoras en la ciudad.

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La invitación se dirige específicamente a ciudadanos que realizan labores de cuidado de forma voluntaria, sin recibir remuneración económica, así como a familiares que asumen esta carga social. Asimismo, organizaciones no gubernamentales, grupos de apoyo y redes comunitarias dedicadas a esta población están habilitadas para participar, asegurando una representación plural y diversa que refleje la realidad del sector en Medellín.

Mecanismo de Participación y Plazos

Las personas y organizaciones interesadas deben realizar su postulación exclusivamente a través del enlace oficial disponible en la página web de la Alcaldía de Medellín. Este proceso digital está activo y permanecerá abierto para recibir candidaturas hasta la fecha límite del 18 de noviembre. La plataforma centraliza todos los requisitos necesarios para validar la elegibilidad de los aspirantes y garantizar la transparencia en la selección.

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Estructura del Comité Técnico 2027-2031

Una vez finalizado el proceso de selección, el comité estará compuesto por cuatro representantes elegidos directamente de la ciudadanía, quienes llevarán las voces de las familias cuidadoras. A estos se sumarán diez delegados provenientes de diferentes dependencias oficiales del Distrito, creando un espacio de diálogo interinstitucional. También participarán entidades vinculadas a los sectores de la salud, la educación y la atención integral a las familias, coordinando esfuerzos técnicos.

Impacto Social y Servicios de Apoyo

La Secretaría de Inclusión Social y Familia reporta avances significativos bajo la administración actual, habiendo brindado más de 3.680 atenciones directas a personas cuidadoras. Estos servicios incluyen acompañamiento emocional especializado, capacitaciones técnicas y apoyo financiero para quienes buscan emprender proyectos o mejorar sus ingresos económicos, mitigando el impacto negativo del cuidado prolongado.

Adicionalmente, se han ejecutado 375 actividades orientadas a promover la participación activa de esta población y visibilizar sus desafíos estructurales. Diana Carmona, secretaria de Inclusión Social y Familia, ha enfatizado el compromiso institucional con el fortalecimiento de la representación de la sociedad civil para dar voz concreta a quienes conocen los retos diarios del cuidado en Medellín.

Voces de la Comunidad y Liderazgo

Alba Nubia Quintero, coordinadora de la Red de Cuidadoras de la comuna 13, ha instado a la ciudadanía a participar activamente en esta elección. Quintero destaca la importancia de la incidencia política ante entes gubernamentales y el sector privado, mencionando su experiencia personal con su hijo de 48 años con discapacidad múltiple como ejemplo de la necesidad de representación efectiva en estas instancias de poder.

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La participación en el Comité permite a los ciudadanos no solo presentar propuestas, sino también influir directamente en las decisiones que mejoran las condiciones de vida de las familias. Esta herramienta institucional busca transformar la realidad del cuidado, reconociendo el tiempo y el esfuerzo dedicado por aquellos que sostienen la red social de apoyo en la capital antioqueña durante los próximos cuatro años.