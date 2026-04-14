Medellín declara emergencia hospitalaria y anuncia acciones legales contra el Gobierno Nacional por crisis en salud

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declara la emergencia hospitalaria y anuncia nuevas medidas legales contra el Gobierno Nacional debido a la crisis en el sistema de salud, denunciando incumplimientos y falta de pago.

Tras una reunión crucial con los directores de clínicas y hospitales de Medellín , el alcalde Federico Gutiérrez anunció el lunes 13 de abril la implementación de nuevas acciones legales contra el Gobierno Nacional . Estas medidas se toman en respuesta a lo que se considera un incumplimiento gubernamental que ha sumido el sistema de salud en una profunda crisis operacional. La reunión, que tuvo lugar en la alcaldía, siguió a una serie de intercambios en redes sociales durante el fin de semana, donde el alcalde denunció la grave situación del sistema de salud. Gutiérrez se vio envuelto en un cruce de declaraciones con el presidente Gustavo Petro, y también con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad que emitió una publicación en la plataforma X acusando al alcalde de difundir información falsa sobre la situación de la salud a nivel nacional. La Adres llegó a considerar iniciar una demanda por difamación, argumentando que las declaraciones del alcalde perjudicaban la imagen de la entidad. Sin embargo, el alcalde Gutiérrez mantuvo su postura firme, convocando a la reunión y, posteriormente, anunciando medidas concretas para abordar la crisis.

Después de la reunión, el alcalde Gutiérrez declaró la emergencia hospitalaria en Medellín y anunció la presentación de nuevas medidas legales contra el Gobierno Nacional. Recordó el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia del 11 de julio de 2025, que ordenaba al Gobierno Nacional saldar las deudas pendientes con la red hospitalaria, resultado de una acción legal previa de la administración distrital. A pesar de este fallo, el alcalde denunció el incumplimiento del plazo establecido, lo que llevó a iniciar un trámite de desacato el 2 de febrero de 2026, también supuestamente incumplido por el Gobierno. En respuesta, Gutiérrez, junto con los directores de los hospitales, la secretaria de Salud y el secretario General, presentó una nueva solicitud al Tribunal Administrativo de Antioquia para que se impongan las máximas sanciones a los ministros de Salud y Hacienda, así como al superintendente de Salud, por el incumplimiento del fallo judicial. Además, se anunció una solicitud formal a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría, pidiendo una intervención urgente ante la crisis del sistema de salud. El alcalde Gutiérrez enfatizó que la situación actual en Medellín es crítica, con la red hospitalaria operando a niveles peligrosos, similar a lo que ocurre en otras ciudades del país. Señaló que la crisis no se debe a circunstancias accidentales, sino a la falta de pago por parte del Gobierno Nacional. Esta situación está afectando gravemente a los pacientes, con esperas prolongadas y vidas en riesgo, calificándola como una crisis humanitaria en salud generada por el Gobierno de Petro.

El alcalde Gutiérrez también remitió una comunicación a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, destacando el presunto incumplimiento de órdenes judiciales por parte del Gobierno Nacional, lo que podría tener implicaciones penales. En esta comunicación, se reveló que la ocupación hospitalaria en Medellín supera el 250%. La administración distrital proporcionó un balance detallado de la situación hospitalaria, revelando cifras alarmantes. Los servicios de urgencias superan el 150% de ocupación, con picos de hasta el 191% en el Hospital La María, el 163% en Incodol y más del 150% en instituciones de alta complejidad como la Fundación San Vicente y el hospital Pablo Tobón Uribe. El informe también indicó que hay más de 100 pacientes en observación en el Hospital General de Medellín, 83 en el Pablo Tobón Uribe, 55 en La María y 41 en el San Vicente. Adicionalmente, se reportó la cancelación de al menos 2,000 atenciones en el hospital Alma Mater, la suspensión de servicios en Cardiovid y el cierre progresivo de capacidades en varias IPS de la ciudad. Estas cifras reflejan la gravedad de la crisis y la necesidad urgente de acciones para proteger la salud de los ciudadanos.





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